Kako reflektirati družbeno stvarnost?

Dialog Vesne Bukovec in Janeza Zalaznika

V Savinovem likovnem salonu v Žalcu je do 5. marca na ogled razstava Vztrajnostni moment upora / Dialog Vesna Bukovec : Janez Zalaznik. Gre za preplet risb in grafik Vesne Bukovec s fotografijami Janeza Zalaznika, ki so bile posnete na protivladnih protestih v zadnjih dveh letih. Kustosinja razstave je Vesna Teržan.

Dialog med vizualno umetnico Vesno Bukovec in Janezom Zalaznikom je kot povzetek vztrajnostnega momenta sodobne globalizirane družbe, ki se vrti na mestu in se poglablja v brezno neoliberalnega kapitalizma. Dialog dveh vizualnih umetnikov je dialog dveh generacij, ki se vsaka na svoj način ukvarjata z vlogo vizualne umetnosti v sodobni družbi.

Njuna dela prikazujejo dva možna ustvarjalna pristopa, kako reflektirati družbeno stvarnost, in so hkrati tudi zgodovinski dokument. "Vesnine risbe tako kot Janezove dokumentarne fotografije govorijo o stiski človeka, potisnjenega v kot, ko ga vladni režim stiska v precepu sistemskih in sistematičnih manipulacij. In če kdaj, je v tem zgodovinskem trenutku pravi čas, da nam tudi umetniki in umetnice pomagajo razumeti, kaj se dogaja," je zapisala kustosinja Vesna Teržan.

Njun kritičen odziv na družbeno-politično situacijo, zaznamovano s hegemonijo političnega populizma in ksenofobije, zaznamovano s pojavom novih oblik fašizma ter ponovnim vzponom nacionalizma in sovražnega govora, je pomemben prispevek h globalnim družbenim gibanjem. "Kritična, družbeno angažirana umetnost, ki vizualizira družbene neenakosti kot tudi nelegalno ravnanje politike, ima subverzivni potencial in je lahko konstruktivna, če nas pripelje k spremembi zornega kota, da vidimo in začnemo drugače razumeti kompleksnost družbenih razmerij. Nov zorni kot in nov razmislek o družbenih rečeh nas lahko vržeta iz okov umrtvičenosti in nas spremenita v aktivne državljanke in državljane," še poudari Teržan.