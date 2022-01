Film Sestre nagrajen v Franciji

Kratki igrani film režiserke Katarine Rešek - Kukle je na 34. festivalu Premiers plans D'Angers prejel nagrado občinstva

Sestre

© Ksaver Šinkar

Kratki igrani film Sestre režiserke Katarine Rešek - Kukle je na 34. festivalu Premiers plans D'Angers prejel nagrado občinstva. Film se je na festivalu, ki je potekal med 24. in 30. januarjem, uvrstil v tekmovalni program desetih evropskih kratkih filmov. To je že osma nagrada za film Sestre.

Režiserka je ob tem spomnila, da je film leto dni nazaj ravno v Franciji začel svojo veliko in pomembno pot. V čast ji je, da še danes "živi in najde pot do src ljudi v Franciji, pa tudi drugod". Občinstvo je po režiserkinih besedah "vse bolj senzibilno in vključujoče do vprašanja tem o spolnih identitetah ter drugačnih perspektiv", so njene besede povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Film je pred tem zmagal na festivalu v Clermont Ferrandu, najpomembnejšem festivalu kratkega filma, na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel vesno za kratki film, med drugim je prejel tudi glavno nagrado na švicarskem festivalu Castellinaria, so našteli v SFC.

Film se je na festivalu, ki je potekal med 24. in 30. januarjem, uvrstil v tekmovalni program desetih evropskih kratkih filmov. To je že osma nagrada za film Sestre.

Protagonistke filma oziroma naslovne sestre - Sina, Mihrije in Jasna - so tri najboljše prijateljice v zgodnjih 20. letih. Dekleta fantovskega videza, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase. Zaradi svojega življenjskega sloga pridejo pogosto v konflikt z lokalnimi fanti.

V glavnih vlogah nastopajo igralka Mia Skrbinac ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta se s filmom srečali prvič. Film je nastal v produkciji A Atalante in koprodukciji z Nuframe, Zvokarna in Supermarket, podprt je bil s sredstvi SFC in Viba filma.

Festival Premiers plans D'Angers se osredotoča na evropsko kinematografijo in mlade režiserje ter filmske ustvarjalce. Poteka od leta 1989, selektorji pa vsako leto izberejo 100 evropskih filmov, ki se za nagrade potegujejo v devetih tekmovalnih kategorijah. Hkrati je namenjen srečanjem med občinstvom in filmskimi ustvarjalci ter odkriva retrospektive mojstrovin evropske kinematografije, so še sporočili iz SFC.