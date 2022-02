Po sledeh Sramote

ZRC SAZU je izdal fotografsko monografijo del anonimne skupine, ki je s svojimi intervencijami zaznamovala dve leti protestov zoper vlado Janeza Janše in njeno represijo

Naslovnica knjige

© Borut Krajnc

Začelo se je s križi. Drugega aprila 2020 so se na Trgu republike na kamnitih kockah na razdalji dveh metrov pojavili črni križi, narejeni s črnim lepilnim trakom. Nakazovali so množico, ki bi lahko protestirala tako, da bi spoštovala vladni odlok o upoštevanju nujne razdalje med ljudmi. Bil je 20. dan razglašene epidemije, slovenska vlada pa je ukrepe za varovanje zdravja nadomestila z represijo. Prepovedala je proteste. Zakaj ravno proteste? Ne brez razloga – nastanek vladne koalicije med SDS, NSi, SMC in DeSUS je zaznamovalo močno protestno gibanje. In Janševa vlada je epidemijo zlorabila, da je te proteste prepovedala.