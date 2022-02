Umrl je Marko Brecelj

Kantavtor je po hudi bolezni umrl danes v 71. letu starosti

Marko Brecelj

© Borut Krajnc

Kantavtor Marko Brecelj je po hudi bolezni umrl danes v 71. letu starosti, poročajo Primorske novice. Bil je ustanovitelj zasedbe Buldožer, od začetka 90. let je vodil Mladinski kulturni center v Kopru. Večkrat je kandidiral na koprskih županskih volitvah in bil v mandatu 2003-2007 neodvisni občinski svetnik, leta 2006 je ustanovil stranko Akacije.

Marko Brecelj je bil kljub hudi bolezni, s katero se je boril tri leta, do zadnjega trenutka poln načrtov in idej. Prav na kulturni praznik naj bi v Ljubljani v Galeriji Vžigalica zaskvotal obstoječo galerijsko postavitev s predmeti in dokumenti iz mehkoterorističnih akcij ter z odlomki iz performativne prakse glasbenih nastopov.

Marko Brecelj je bil pesnik, kantavtor, glasbenik, mladinski in socialni delavec in pionir slovenskega performansa. Je utemeljitelj mehkega terorizma kot zvrsti umetniškega aktivizma, ki živi svojo osebno umetniško obliko brez razlike, tako zasebno kot javno. V minulih 50 letih je zelo zaznamoval kulturni prostor jugosfere, saj je njegova kultna osebnost vztrajno spreminjala mišljenjske vzorce tudi onstran meja države, so zapisali v Galeriji Vžigalica.

V prijavi predloga, da Breclju leta 2019 podelijo Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki je ni prejel, je Peter Tomaž Dobrila med drugim zapisal: "Idejni vodja ter nosilni izvajalec želi s predstavitvijo mehko-terorističnih akcij zabavno nagovarjati vse generacije, naj v svojih okoljih rušijo dušečo prevlado korektnega vedenja in izražanja, s katerim Sistem varuje svojo prevlado in zakriva surovo jedro lastnega uničevalnega in nasilnega bistva."

