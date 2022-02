Kam na Prešernov dan?

Izbor brezplačnih dogodkov po Sloveniji na kulturni praznik, 8. februarja

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju bodo kulturne ustanove na stežaj odprle svoja vrata ter pripravile pester program prireditev za vse generacije. Prešernov dan ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika se kot praznik slovenske kulture praznuje že od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, dela prost dan pa je od leta 1991.

Ljubljana

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo ob 14.00 potekalo vodstvo po razstavi Samuel Grajfoner, Materialna pristnost mentalnega odtisa (vodita avtor Samuel Grajfoner in kustos Božidar Zrinski), ob 15.00 pa predavanje Petra Kuharja Čehi in Slovenci, sledi v kulturi (spremni dogodek razstave Adriene Šimotove, ki sledi obsežnemu delovanju čeških ustvarjalcev v Sloveniji (npr. Václav Talich, prvi dirigent Slovenske filharmonije, skladatelj Anton Foerster, arhitekt Jan Vladimír Hráský, režiser Fratišek Čáp ...) ter predstavi prispevke slovenskih avtorjev, znanstvenikov in arhitektov v češki kulturi (Jože Plečnik, Jakob Gallus Petelin, Gašper Rojko, Ivan Cankar; med mlajšo generacijo pa filmski režiser Olmo Omerzu in drugi).

Samuel Grajfoner: Brez naslova (iz ciklusa Nič), 2021

V MGLC Švicarija bo od 10.0o do 11.00 potekalo vodstvo po razstavah (vodijo: umetnica Anja Jerčič Jakob, umetnik Adrijan Praznik in kustos Dušan Dovč), od 11.00 do 12.00 pa bo ogled za otroke in družine. Švicarijo čuvajo tri miške: S(kupnost), U(metnost) in N(arava); s pomočjo posebnih nalog za otroke hišo tudi razkažejo. Vodi Tina Boc.

V Mestnem muzeju so od 10.00 do 18.00 na ogled razstave Urbane prerokbe (Si upate napovedati, kakšno bo življenje v Ljubljani leta 2100? Če vas bolj kot preteklost zanima prihodnost, vabljeni, da tudi sami zapišete svojo urbano prerokbo ali keramično ploščico z že vžgano prerokbo kupite v muzejski trgovini), Rdeče in črno: Evropa na ljubljanskem kongresu 1821 in Ljubljana. Zgodovina. Mesto.

V Cukrarni bodo ob 10.00 odprli razstavo v Berlinu živeče umetnice Rose Barba z naslovom Zapiski z razstave. Instalacija galerijski prostor zapolnjuje s koherentno likovno celoto. Gre za umetniško delo, sestavljeno iz jeklenih okvirjev – Prazni volumni (Blind Volumes) (2016/2022) – s katerimi umetnica strukturira podporni sistem oziroma oder za prikaz svojih filmov in kinetičnih skulptur. Kustosinja: Alenka Gregorič

Rosa Barba: Blind Volumes, 2016

© Andrea Rossetti

V Muzeju sodobne umetnosti (Metelkova) bodo med 10. in 18. uro pripravili vodene oglede razstave Pablo Picasso: Črka v risbo in voden ogled razstave Zasilni izhod (1. del).

V Razstavni dvorani NUK bo ob 10.00 vodstvo po razstavi Vsak portret neponovljiv, enkraten svet: risbe Melite Vovk. V letu 2020 so od hčerke Melite Vovk, gospe Ejti Štih, v dar prejeli okoli 300 originalnih portretov, predvsem udeležencev mednarodnih srečanj PEN na Bledu iz 90. let 20. stoletja ter nekaj odličnih portretov slovenskih književnih ustvarjalcev, ki so večinoma nastali v 50. letih 20. stoletja.

V Mini teatru bo ob 11.00 na ogled lutkovna predstava H. C. Andersena Deklica z vžigalicami. Režiser in avtor adaptacije: Steve Tiplady

V Narodni galeriji si od 10.00 do 18.00 lahko ogledste razstave del Zorana Mušiča, donacijo Metke Krašovec Narodni galeriji. Metka Krašovec: Tomaž Šalamun: Radko Polič. Ob 11.00 pripravljajo predavanje Življenje in delo Matije Jama.

Metka Krašovec: Brez naslova, 1986

V Galeriji Kresija bo ob 17.00 potekal pogovor Umetna inteligenca: ustvarjalec ali orodje ustvarjanja? v okviru razstave Live, Laugh, Love. Oblikovalec Emil Kozole in dr. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino bosta ocenila, kako vidita razvoj umetne inteligence v prihodnosti in kako bo oziroma bi morala temu razvoju slediti pravna ureditev.

Na spletni povezavi Baze slovenskih filmov bodo na ogled trije kratki dokumentarni filmi: Cukrarna režiserja Jožeta Pogačnika, Barva spomina režiserjev Jožeta Babiča in Giorgia Sestana ter Slavica exception režiserja Maka Sajka.

V Slovenski kinoteki bo ob 18.00 na ogled film Pesnikov portret z dvojnikom (r. Franci Slak).

V Galeriji Vžigalica bodo ob 19.00 odprli razstavo Prešerna posprava Marka Breclja. Na vseslovenski kulturni praznik bo v svoji maniri zaskvotal obstoječo postavitev kolektiva Stran22 s predmeti in dokumenti iz mehkoterorističnih akcij ter z odlomki iz performativne prakse glasbenih nastopov. Kuratorja razstave: Vasja Cenčič, Jani Pirnat

Marko Brecelj

Maribor

V Umetnostni galeriji si od 10.00 do 18.00 lahko ogledate razstave: Ludvik Pandur: retrospektiva, prodajno razstavo Ilustracije umetnice Anje Jerčič Jakob v UGM Šopu, razstavo slikarja in grafika Antona Nowaka v UGM Kabinetu ter razstavo Evergreen slikarke Tina Konec v UGM Studiu.

Celje

V Galeriji sodobne umetnosti bo ob 19.00 potekal večer kratkih filmov v okviru Festivala Račka 2022 in v sodelovanju s Festivalom LGBT filma. Na ogled bodo filmi Sestre (r. Kukla Kesherović), Pussy Cruising (r. Maša Zia Lenardič & Anja Wutej), Pokaži mi svojo roko & Daj no (r. Robi & Alen Predanič), Sve te senzacije u mom trbuhu (r. Marko Dješka).

Kranj

V Layerjevi hiši bodo ob 10.00 odprli razstave Eve Lucija Kozak: Slučajna odkritja, Alje Košar: Najdeno v prevodu II, Domna Dimovskega: Sledi organskega [pH], Inês Matos: Amor Fati. Ob 11.00 bo predstavitev zbirke Kirka na Jadranu & Refleksije o osami, ob 11.30 uglasbena poezija (nastopata: Andraž Polič & Primož Pirnat), ob 12.30 pa koncert Hamlet Express.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev bodo ob 16.00 gostili lanska nagrajenca, Ferija Lainščka in Sandija Červeka ter literarnega zgodovinarja Francija Justa.

Kostanjevica na Krki

V Galeriji Božidar Jakac bo od 10.00 do 18.00 na ogled nova postavitev Bogdan Borčić & Boris Gaberščik: V dialogu, ki bo soočila njuna dela iz različnih obdobij: Borčićeve grafike iz različnih razvojnih stopenj njegovega zrelega delovanja (1969-2003) in Gaberščikove fotografije, nastale v preteklih petih letih (2017-2021). Med 10.oo in 16.00 bo potekala Medgeneracijska ustvarjalnica Reciklaža in grafični odtisi, ob 11.00 pa javno vodstvo po razstavi Vezi. Zagrebška likovna akademija in slovenski umetniki med obema vojnama s kustosinjo Asto Vrečko.

Bogdan Borčić: Iz dnevnika enainosemdesetega st. 1 (1981-1988)

Ravne na Koroškem

V Galeriji Ravne bo od 14.00 do 18.00 na ogled razstava Helene Tahir z naslovom Nekje blizu. Predstavljene so risbe, grafike in odtiranke iz ciklov Poetika otroštva in Jesenice.