Berlinale bo potekal v živo, a le za cepljene in prebolele

Isabelle Huppert bo na letošnjem Berlinalu prejela zlatega medveda za življenjsko delo

© Paul Katzenberger / Fllickr

Organizacijska ekipa 72. Berlinala, enega največjih filmskih festivalov na svetu, je bila zadnji mesec v nenehnem stiku z vladnimi odločevalci in zdravstveno stroko, saj do zadnjega niso vedeli, ali festival bo ali ne. Vedeli so le, da ga želijo izpeljati v živo, ali pa prestaviti, saj da je film veliko širša izkušnja, kot jo ponuja splet.

Direktorica Mariette Rissenbeek in umetniški vodja Carlo Chatrian sta se na koncu odločilo, da festival med 10. in 20. februarjem izpeljejo v živo, a zaradi pandemije s prilagojenim konceptom. Na ogled bo za približno 20 odstotkov manj filmov v vseh sekcijah kot običajno, ključni dogodki, s premierami in ekipami, bodo strnjeni v prvi teden in razporejeni v več terminov - vse s ciljem sledenja zdravstvenim protokolom.

Festivala se bodo lahko udeležili cepljeni in preboleli z vsakokratnim dnevnim testiranjem, obvezna bo maska FFP2 v vseh notranjih prostorih. Dvorane bodo lahko polovično zasedene. Le tako bo mogoče izpeljati vsaj približek festivala, kot je bil nekoč. Vodstvo meni, da je festival seveda veliko več kot nabor filmov, ki jih ljudje, kot je bilo pogosto zadnji dve leti, gledajo doma.

Umetniški vodja Carlo Chatrian je letošnji glavni tekmovalni program opredelil kot dober opis sveta, kakršen je bil in kakršen bi lahko bil ali bi moral biti. Med 17 filmi so jih sedem režirale ženske, kar je napredek, a Chatrian je prepričan, da je vedno lahko še veliko bolje.

V konkurenci so na primer ameriška produkcija Call Jane Phyllis Nagy z Elizabeth Banks in Sigourney Weaver, novi film Claire Denis Both Sides of the Blade z Juliette Binoche in drama Mikhaela Hersa The Passengers of the Night z igralko Charlotte Gainsbourg. Otvoritveni film, ki se bo prav tako potegoval za nagrade, bo Peter von Kant francoskega režiserja Francoisa Ozona.

V igri za zlatega medveda so med drugimi še novi film režiserja Andreasa Dresna Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, ki pripoveduje o tem, kako se mati zapornika iz Guantanama bori za njegovo izpustitev, film nemške režiserke Nicolette Krebitz A E I O U – A Quick Alphabet of Love in novi film Ulricha Seidla, ki bo z Riminijem prikazal italijansko počitniško regijo pozimi. Italijanski režiser Paolo Taviani pa bo predstavil film Leonora.

V tekmovalnem programu je tudi celovečerni film Moja Vesna scenaristke in režiserke Sare Kern, ki bo imel svetovno premiero na 72. berlinskem mednarodnem filmskem festivalu, kjer se bo v tekmovalnem programu Generation Kplus potegoval za kristalnega medveda. Film je tiha in poetična karakterna zgodba o družinski ljubezni in žalosti, ki spremeni dinamiko v razdrobljeni družini.

Na letošnjem Berlinalu bo velika pozornost namenjena eni največjih igralk evropske in svetovne kinematografije, pa tudi gledališča, Francozinji Isabelle Huppert. Oseminšestdesetletna igralka bo številnim nagradam dodala še zlatega medveda za življenjsko delo, ki ji ga bodo podelili na posebni slovesnosti, 15. februarja, sledila bo projekcija njenega najnovejšega filma A propos de Joan.

Na Berlinalu bodo zavrteli nekaj njenih najbolj odmevnih filmov, med katerimi ne bodo manjkali Učiteljica klavirja, 8 žensk in Ona. Igralka bo sodelovala tudi na pogovoru o njenem delu in številnih izjemnih likih, ki gledalca pogosto potegnejo iz cone udobja in ga soočijo z lastnimi malomeščanskimi konvencijami.

"Ljudje mislijo, da med snemanjem režiser pomaga igralcu, da odigra vlogo. Isabelle pomaga režiserju, da posname film," je o Isabelle Huppert povedal legendarni režiser Claude Chabrol.

Kljub temu, da se vsak festival zelo rad pohvali z impresivnimi številkami, takšnimi in drugačnimi statistikami, pa te pri tokratnem Berlinalu vseeno ne igrajo zelo pomembne vloge. Dobra novica seveda je, da bo na festivalu v vseh sekcijah kar 179 premier, da bodo 16. februarja ob najbolj odmevnih ponovno podelili še številne druge nagrade ter da za festival vlada veliko zanimanje tako med stroko kot gledalci. A organizatorji tokrat bolj kot kdajkoli poprej stavijo na manj izmerljive reči - na upanje in na čisto veselje, da je filmska umetnost spet v kinodvoranah, tam, kamor sodi.

