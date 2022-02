»Ministrstvo za kulturo dejavno zavira razvoj sektorja«

IZJAVA DNEVA

"Jasno je videti, da ministrstvo ne razume in nima posluha za sektor, o pomenu katerega v Asociaciji vseskozi ozaveščamo. Navkljub številnim evropskim priporočilom in podatkom vztrajno in sistematično ignorira vsakršne pozitivne evropske prakse in priporočila ter položaj predvsem slabša."

"Medtem ko Evropska unija priporoča vlaganja v sektor kulture, ki po raziskavah ob številnih pomembnih učinkih na zdravje, dobro počutje, razvoj družbe in demokracije, predstavlja tudi gospodarsko izjemno razvijajoč se sektor, je vse večji zaposlovalec ipd., ministrstvo za kulturo razvoj sektorja dejavno zavira."

"Zdi se, da je po njihovem mnenju ustvarjalcev in kulture preveč, takšen odnos pa je za državo in njene temelje izrazito nevaren. Ignorira tudi strategijo razvoja nevladnih organizacij, ki je mdr. ponudila primerjalne podatke o financiranju nevladnega sektorja po Evropi in pokazala, da je stopnja BDP-ja, ki ga naša država namenja sektorju, pod evropskim povprečjem."

(Polona Torkar, strokovna sodelavka društva Asociacija, o tem, zakaj meni, da ima ministrstvo za kulturo (pod vodstvom Vaska Simonitija) takšen odnos do nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)