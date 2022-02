Film tedna: Vrnitev v Reims (odlomki)

Filmski esej, svobodno prirejen po istoimenski avtobiografski knjigi filozofa in sociologa Didiera Eribona

V Kinodvoru bo 14. februarja ob 20.30 premiera dokumentarca Vrnitev v Reims (odlomki), ki ga je režiral Jean-Gabriel Périot. Filmski esej, svobodno prirejen po istoimenski avtobiografski knjigi filozofa in sociologa Didiera Eribona, s pomočjo bogatega arhivskega gradiva razkriva intimno in politično zgodbo francoskega delavskega razreda od začetka petdesetih let do danes. Film, ki ga spremlja pripoved igralke Adèle Haenel, je bil premierno prikazan v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev, na spored Kinodvora pa prihaja ob izidu slovenskega prevoda Eribonove knjige pri Založbi /*cf. Po projekciji bo sledil pogovor s filmsko režiserko in kuratorko Varjo Močnik ter prevajalcem knjige Iztokom Ilcem, ki ga bo vodila Manca G. Renko.

"Vrnitev v Reims je kalejdoskopska knjiga s številnimi temami in liki. Bal sem se, da bi jih, če bi hotel besedilo prirediti v celoti, lahko le oplazil. Zato sem se odločil, da se osredotočim na avtorjeve starše in tako oblikujem podrobnejšo pripoved. Še posebej se me je dotaknila zgodba Eribonove matere. Bila je inteligentna, a zagrenjena ženska, ki je vse življenje trpela. Nasilje, ki ga je kot ženska doživljala, presega preprosti okvir razrednega boja. Z izločitvijo lika Didiera Eribona sem samodejno izključil teme, povezane z razrednim prebegom in homoseksualnostjo, s tem pa pridobil več prostora za raziskovanje položaja žensk v zgodovini delavskega razreda. Arhivskih podob ne uporabljam kot ilustracij, s katerimi bi zgolj ponazarjal vnaprej določene trditve. Pri mojem delu je arhivsko gradivo enako pomembno kot besedilo. Arhivski posnetki imajo pred besedilom prednost oziroma so – kadar besedilo imamo – z njim povezani in mu niso podrejeni," je zapisal režiser.

"Z izločitvijo lika Didiera Eribona sem samodejno izključil teme, povezane z razrednim prebegom in homoseksualnostjo, s tem pa pridobil več prostora za raziskovanje položaja žensk v zgodovini delavskega razreda."



Jean-Gabriel Périot,

režiser filma

Jean-Gabriel Périot, rojen leta 1974 v Franciji, je posnel več kratkometražcev na meji med dokumentarnim, eksperimentalnim in igranim filmom ter zanje prejel številne nagrade na svetovnih filmskih festivalih. Njegov prvi celovečerni dokumentarec Une jeunesse allemande je leta 2015 odprl sekcijo Panorama filmskega festivala v Berlinu, naslednje leto je na festivalu v San Sebastiánu premiero doživel njegov igrani prvenec Lumières d’été, leta 2019 pa so v programu Forum berlinskega filmskega festivala predstavili režiserjev dokumentarec Nos défaites. Film Vrnitev v Reims (odlomki) je bil premierno prikazan v sekciji Štirinajst dni režiserjev festivala v Cannesu.

-8PPe2SWqok