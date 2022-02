Filmi o gorah, športu in avanturi

Na Festivalu gorniškega filma bo na ogled 29 filmov iz 13 držav

Po Antarktiki

S projekcijo britanskega dokumentarnega filma Stena - vzpon do zlata v Ljubljani in Radovljici se bo drevi začel 16. Festival gorniškega filma. V Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju bo na ogled 29 filmov iz 13 držav - alpinističnih, plezalnih, o gorski naravi in kulturi ter gorah, športu in avanturi. Festival se bo zaključil 19. februarja.

Film Stena - vzpon do zlata prinaša olimpijsko zgodbo štirih elitnih plezalk, slovenske športnoplezalne junakinje Janje Garnbret ter Shaune Coxsey, Brooke Raboutou in Miho Nonaka. Janja Garnbret bo z režiserjem Nickom Hardiejem tudi prisotna na premieri v ljubljanskem Cankarjevem domu, ki je že razprodana, dodatna projekcija bo 15. februarja.

Slovenska olimpijska prvakinja je tudi glavna junakinja ameriškega filma Janja Garnbret: popolna sezona. O vrhuncu ženskih plezalnih dosežkov govori še francoski film Action Directe. Anglija je dežela tradicionalnega plezanja, ki ga slikovito predstavljata filma Teorija padanja in E11 Lexicon, pot od klasičnega alpinizma do modernega športnega plezanja pa predstavi francoski film Švicarski raj.

Na velikem platnu se bodo zvrstile epske zgodbe iz Himalaje. Slovaški film Daulagiri je moj Everest restavrira alpinistično odpravo v jugozahodno steno Daulagirija iz leta 1988, italijanski film Klasični alpinizem - izkušnje niso podedovane pa gledalce z Reinholdom Messnerjem in njegovim sinom Simonom popelje v Karakorum. Poljski film Zgodba Krzysztofa Wielickija je portret enega najboljših himalajskih alpinistov vseh časov, nemški film Vrednost časa pa predstavi zgodbo Hermanna Huberja, očeta uveljavljene blagovne znamke Salewa.

Ameriški film Po Antarktiki skozi zgodbo polarnega raziskovalca Willa Stegra predstavi pustolovsko zgodovino prečenja ledenih prostranstev. Zahtevno življenje domačinov v gorah slikajo filmi Rdeča hiša o zadnji evropski lovsko-nabiralniški skupnosti na vzhodu Grenlandije, Dežela Kerekov o najmanjši etnični skupini na svetu, ki živi na Kamčatki, ter Sveti kruh o iranskih tihotapcih, ki v iskanju bornega zaslužka tvegajo življenje.

Na ogled bo kar sedem filmov slovenskih ustvarjalcev, med njimi alpinistična trilogija Literarno-vertikalno: Iskanje in uporništvo, Gorska romantika in Hrepenenje Boštjana Virca in Rožleta Bregarja, rdeča nit katere so ob vrhunskih alpinističnih vzponih knjižna dela legend slovenskega alpinizma.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji vrhunskih filmov o naravi in živalih, med katerimi velja izpostaviti ameriški film Big Bend: ameriška divjina, avstrijski film Pume - legende ledenih gora ter ter kitajsko-avstrijski film Snežni leopardi in prijatelji, piše na spletni strani festivala.

Na ogled bo kar sedem filmov slovenskih ustvarjalcev, med njimi alpinistična trilogija Literarno-vertikalno: Iskanje in uporništvo, Gorska romantika in Hrepenenje Boštjana Virca in Rožleta Bregarja, rdeča nit katere so ob vrhunskih alpinističnih vzponih knjižna dela legend slovenskega alpinizma.

Ivan Bolle - volk samotar Matjaža Žbontarja je portret nepoznanega slovenskega filmskega avtorja, ki je prvi pri nas predvajal filme skupaj z zvokom. Goba z vrha sveta Matjaža Pinterja prinaša zgodbo o redki gobi, ki jo nabirajo v odmaknjenih kotičkih Himalaje, film Odmaknjen svet Lenarta Magušarja spremlja štiri turnosmučarske prijatelje na Triglavski magistrali, 30 vrhov za 30 let samostojne Slovenije Nejca Kavke pa Andraža, ki se ob 30. rojstnem dnevu poda na 30 vrhov.

V Ljubljani bodo potekala tudi predavanja Luke Stražarja, Iztoka Tomazina in Ivana Rejca ter pogovornima večeroma o slovenski šoli za nepalske gorske vodnike in z mladenkami, ki so premagale kultne pohodniške poti.

Mednarodno strokovno žirijo sestavljajo poljska režiserka in plezalka Eliza Kubarska, ki se podpisuje pod zmagovalni film lanskega festivala Stena senc, bosanski alpinist in ustvarjalec 36 dokumentarcev iz serije Vrhovi Balkana Zehrudin Isaković ter slovenski alpinist in pisatelj Milan Romih.

nnryzpwwgVA

u1eEBzm6_xE

oQpHhhGEv2A

pZP_IOPjHMg