»Soba pobega, iz katere je nemogoče pobegniti«

Dogajanje predstave Vse OK v režiji Matjaža Fariča je postavljeno v secesijsko hišo, v kateri deluje soba pobega

Prizor iz predstave Vse OK

© Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

V ljubljanski Drami bodo danes krstno uprizorili dramo Simone Hamer Vse OK. Dogajanje predstave v režiji Matjaža Fariča je postavljeno v secesijsko hišo, v kateri deluje soba pobega. Režiser je igro opisal kot "sobo pobega, iz katere je nemogoče pobegniti".

Slovenska dramska noviteta Vse OK je nastala po naročilu za SNG Drama Ljubljana. Igra spretno prepleta različne realnosti sodobnega življenja. Postavljena je v secesijsko hišo, v kateri deluje soba pobega. Tam honorarno dela študentka slikarstva Mihaela, ki si želi po diplomi podiplomski študij ali prakso v New Yorku, in kamor pride v petek zvečer na team building skupina sodelavcev neke korporacije. Narativne linije prekinjajo poetična prozna pripoved o Časomercu, ki predstavlja begunsko problematiko današnjega časa, ter zgodbi čistilke Lili, priseljenke iz ene od republik nekdanje skupne države, in lastnika hiše - osamljenega gospoda Francija.

"Predstava je postavljena v sobo pobega, ki naj bi bila za zaposlene kot nekakšen team bulding, ki si ga je zamislil njihov šef, a izkaže se, da se zaposleni namesto, da bi bili bolj povezani, znajdejo s še bolj razsutimi odnosi, prav tako ostanejo nerešene uganke in dileme, s katerimi so v sobo prišli," je na novinarski konferenci povedal Farič.

"Predstava je postavljena v sobo pobega, ki naj bi bila za zaposlene kot nekakšen team bulding, ki si ga je zamislil njihov šef, a izkaže se, da se zaposleni namesto, da bi bili bolj povezani, znajdejo s še bolj razsutimi odnosi, prav tako ostanejo nerešene uganke in dileme, s katerimi so v sobo prišli."



Matjaž Farič,

režiser

Simona Hamer pravi, da je navdih za dramsko besedilo, ki je bilo leta 2020 nominirano za nagrado Slavka Gruma, črpala tako iz svoje izkušnje kot ustvarjalke na svobodi oz. t. i. prekarke kot iz izkušenj predstavnikov svoje generacije oz. 30-letnikov. Veliko jih je bilo že nekaj let zaposlenih po službah in so se po začetnem entuziazmu začeli soočati s prvimi preobremenjenostmi in davkom na fizičnem in psihičnem področju ter načetimi medosebnimi odnosi, je pojasnila.

Po besedah Fariča, ki je tudi koreograf predstave, so veliko pozornosti namenili telesu. Za scenografijo je poskrbel Marko Japelj, za glasbo pa hrvaški skladatelj Damir Urban.

V predstavi igrajo Klemen Janežič, Benjamin Krnetić, Tina Resman, Nejc Cijan Garlatti, Barbara Cerar, Tina Vrbnjak, Saša Mihelčič, Saša Tabaković, Maša Derganc in Valter Dragan. Kostumograf je bil Alan Hranitelj, oblikovalec svetlobe Borut Bučinel.

kbiWDIwrMec

IhVbZ5vc6BU