Zlatega medveda za najboljši film je prejel ...

... film Alcarras španske režiserke Carle Simon, ki pripoveduje o družini pridelovalcev breskev v majhni katalonski vasi, ki se bori za svojo prihodnost

Zlati medved za najboljši film 72. Berlinala je na sredini podelitvi nagrad pripadel filmu Alcarras španske režiserke Carle Simon. Film pripoveduje o družini pridelovalcev breskev v majhni katalonski vasi, ki se bori za svojo prihodnost.

Šestintridesetletna španska režiserka Carla Simon je nagrado posvetila svoji družini in dejala, da "brez njih in svoje povezanosti s tem svetom ne bi mogla povedati te zgodbe." Na novinarski konferenci je povedala, da je tema kljub vsemu univerzalna. Ob tem je izrazila veselje, da imajo pri filmu vse pomembnejšo vlogo ženske, kar kažejo tudi letošnje nagrade.

Srebrnega medveda - veliko nagrado je žirija namenila južnokorejskemu filmu z angleškim naslovom The Novelist's Film, ki ga je režiral Hong Sangsoo. Film prinaša zgodbo pisateljice, ki na poti do knjigarne, ki jo vodi njen prijatelj, srečuje različne ljudi. Kot je povedal režiser, bo tudi po nagradi nadaljeval s tem, kar je počel doslej. Podatku, da je letos edini moški, ki je prejel medveda, sam ne namenja posebnega pomena.

Srebrnega medveda - nagrado žirije je prejel mehiški film Robe of Gems, dolgometražni prvenec Natalie Lopez Gallardo. Film tematizira številna izginotja ljudi v Mehiki, prepletenost sistemov, policijskega in kriminalnega, popoln kaos, v katerega nepovabljeni nimajo vstopa. Režiserka je povedala, da film kljub vsemu daje upanje v človeškega duha, brez njega bi bili izgubljeni.

Srebrnega medveda za režijo je žirija namenila francoski režiserki Claire Denis za film Avec amour et acharnement. V filmu Juliette Binoche in Vincent Lindon upodobita par, ki se mu začne rušiti ljubezenski svet. Claire Denis je povedala, da film ne obsoja nikogar od treh vpletenih v ljubezensko razmerje. Tudi lik, ki ga igra Juliette Binoche, ni žrtev moških, temveč same sebe, svojih strasti.

Srebrnega medveda za najboljšo glavno vlogo je prejela Meltem Kaptan za film Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush. Upodobila je žensko, katere sina Murata so zaprli Guantanamo. Z naivnostjo, predvsem pa veliko srčnostjo se poda v boj vse do vrhov ameriške politike. Meltem Kaptan, ki je sicer znana kot komičarka, je nagrado posvetila resnični osebi Rabiye Kurnaz, ki je bila navdih za film, in vsem materam, katerih ljubezen je močnejša od vseh meja. Nagrajenka je povedala, da bo takoj poklicala Rabiye in ji povedala odlično novico.

Tudi srebrnega medveda za scenarij je šel filmu Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, prejela ga je Laila Stieler. Ta je povedala, da se je večkrat srečala z vsemi člani resnične družine, ki so dali tudi zeleno luč za scenarij. Nemško-francosko koprodukcijo je režiral Andreas Dresen.

Za stransko vlogo je srebrnega medveda prejela Laura Basuki za vlogo v indonezijskem filmu z angleškim naslovom Before, Now & Then (Nana). Igralka se je javila prek videa in povedala, da nagrado poklanja Indoneziji. Film se dogaja v Indoneziji v 60. letih minulega stoletja, ko deželo pretresajo številni nemiri in Nana ostane brez družine. Kot žena bogatega Sundanca začne novo življenje, a preteklosti ne more ubežati.

Srebrnega medveda za izjemen umetniški doprinos pa je prejel kamboški režiser Rithy Panh za film Everything Will Be Ok. Gre za distopijo, v kateri živali zasužnjijo ljudi in zavladajo svetu. Panh je povedal, da je zanj film poezija, ki ima moč, da svet vidimo drugače. V svetu, kjer se vse tako hitro dogaja, nam film omogoča, da zavzamemo distanco.

O glavnih nagradah je odločala žirija pod vodstvom ameriškega režiserja M. Nighta Shyamalana. V igri zanje je bilo 18 filmov.

Zlatega medveda za najboljši kratki film je na letošnjem Berlinalu prejel film Trap ruske režiserke Anastasie Veber.

Zlatega medveda za življenjsko delo je prejela Isabelle Huppert, ki pa je zaradi okužbe s koronavirusom tik pred zdajci odpovedala udeležbo na festivalu. V njenem imenu je nagrado v torek zvečer prevzel Laurent Lariviere, režiser filma A propos de Joan, v katerem igra Isabelle Huppert in ki so ga premierno prikazali takoj po podelitvi nagrade.

Berlinale, ki sodi ob Benetkah in Cannesu med tri največje filmske festivale na svetu, v živo poteka od 10. februarja. Zaradi zdravstvenih razmer je vodstvo prilagodilo koncept, po katerem je prvi del festivala večinoma namenjen strokovni javnosti, zadnje štirje dnevi pa so rezervirani za širšo javnost.

V tekmovalni sekciji Generation Kplus se s celovečernim prvencem Moja Vesna predstavlja Sara Kern. Film, umeščen v Avstralijo, se posveča sestrama in njunemu očetu, ki se po smrti matere vsak na svoj način soočajo z žalovanjem.

Letošnji Berlinale se bo sklenil 20. februarja.

