Film tedna: O naključju in domišljiji

Tri zgodbe, ki nas opomnijo, da so naključja ravno tako pomemben del našega življenja kot zavestne odločitve, ki jih na svoji življenjski poti sprejmemo.

V Kinodvoru bo od 24. februarja na ogled omnibus O naključju in domišljiji, za katerega je bil režiser Ryusuke Hamaguchi lani nagrajen z berlinskim srebrnim medvedom. V filnu spremljamo tri zgodbe treh žensk, katerih življenja zaznamujejo odločitve, obžalovanja, prevare in naključja.

Ryusuke Hamaguchi je film zasnoval kot preplet treh kratkih zgodb, ki v svoji sugestivni povezanosti spominjajo na trodelno glasbeno kompozicijo. V prvi zgodbi spremljamo Meiko, ki je pretresena, ko ugotovi, da je moški, za katerega se zanima njena prijateljica, v resnici njen bivši partner. V drugi zgodbi Sasaki iz maščevanja načrtuje potegavščino proti svojemu profesorju in v ta namen izkoristi svojo ljubimko Nao. V tretji zgodbi pa Natsuko sreča žensko, ki ju povezujejo skupni spomini iz preteklosti, kar vodi v priznanje skritih čustev, ki jih obe nosita v sebi. Tri zgodbe nas opomnijo, da so naključja ravno tako pomemben del našega življenja kot zavestne odločitve, ki jih na svoji življenjski poti sprejmemo.

"Tri zgodbe so bile zasnovane kot prve v seriji sedmih na temo 'naključja in domišljije. Zanimala me je ideja naključja, pa tudi z njo povezana vprašanja: kako se naključje zgodi, kako ga izkoristimo in kako vpliva na naša življenja. Začel sem razmišljati o definiciji naključja in o tem, da bi svoje razumevanje pojma prelil v film. Nastala je nekakšna zgodba o minljivosti, o ujetju trenutka. Fantazija in domišljija sta povezani z naključjem. Ko razmišljaš o naključju, razmišljaš o njegovih številnih vidikih. Recimo o tem, da naključij le redko sploh ni; ali pa o tem, da gre večinoma za nepomembne stvari. Soočanje z naključji nas prisili v razmislek o verižnosti dogodkov. Začnemo se spraševati: kaj bi storil, če se to ne bi zgodilo? Bi ravnal drugače? Naključja odpirajo svet različnih možnosti. Tu pa začne domišljija delati čudeže," je zapisal režiser.

Japonski režiser Ryusuke Hamaguchi je diplomiral iz filma na Umetniški univerzi v Tokiu. Mednarodno se je uveljavil leta 2015, ko je njegova epska melodrama Happi Awa na festivalu v Locarnu osvojila posebno omembo za scenarij in nagrado za najboljšo igralko, tri leta kasneje pa se je s skrivnostno romanco Asako I & II (Netemo sametemo) uvrstil v uradni program festivala v Cannesu. Lani sta velik uspeh doživela kar dva njegova filma: triptih O naključju in domišljiji je na Berlinalu prejel srebrnega medveda (veliko nagrado žirije), Drive My Car pa je bil v Cannesu nagrajen za najboljši scenarij. Za slednjega je Hamaguchi nedavno prejel tudi zlati globus za najboljši film v neangleškem jeziku.

