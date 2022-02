Vrtoglavi vzpon in padec Iskre Delta

Leta 1976 je Janez Škrubej s skupino sošolcev ustanovil podjetje Iskra Delta, ki se je predvsem na vzhodnem trgu bliskovito uveljavilo.

V Kinodvoru bo 21. februarja ob 17.30 premiera dokumentarnega filma Iskre v času – svetovni računalniški podvig scenarista in režiserja Jurija Grudna, ki govori o vrtoglavem vzponu in padcu slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem in glavnim protagonistom filma Janezom Škrubejem, ki ga bo vodil novinar Ervin Hladnik Milharčič.

Leta 1976 je Janez Škrubej s skupino sošolcev ustanovil podjetje Iskra Delta, ki se je predvsem na vzhodnem trgu bliskovito uveljavilo. Podjetje je samo izdelovalo in nadgrajevalo računalnike, pri tem pa uporabljalo ameriške čipe, ki jih zaradi takratnega embarga ni bilo mogoče izvažati na vzhodni trg. Na Kitajsko, v Indijo in Sovjetsko zvezo jih je skupaj s svojimi računalniki lahko pošiljala le Iskra Delta. Ameriško obveščevalno agencijo Cia je kmalu začelo skrbeti, da tehnologija ne bi prišla v roke sovražniku. Hkrati je Iskro Delto skušala onemogočiti domača oblast, poleg vsega pa se je začenjal razpad Jugoslavije …

"Osemdeseta leta 20. stoletja, ki so se začela s smrtjo Josipa Broza Tita in končala z razpadom Jugoslavije, v Evropi pa s koncem bipolarnosti, propadom socializma in evropskim združevanjem, so eno najbolj vznemirljivih obdobij sodobne evropske zgodovine. To je čas, ko staro še ni zamrlo, novo pa se še ni oblikovalo, in v tem obdobju je nastal eden najuspešnejših gospodarskih podvigov. Entuziazem, ki je gnal takratne post-hippy geekse, me je navdahnil pri ustvarjanju te neverjetne zgodbe," je zapisal režiser.

Dokumentarec si je prislužil posebno omembo žirije na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, ki je v svoji obrazložitvi zapisala: "V filmu Iskre v času, svetovni računalniški podvig so predstavljena dejstva in osebna pričevanja Janeza Škrubeja in skupine elektrotehnikov, ki so se med prvimi na svetu lotili razvijanja slovenskega in jugoslovanskega računalnika. Gledalci se seznanimo tako z njihovim svetovnim uspehom kot tudi z okoliščinami in pritiski, katerim je bilo podvrženo njihovo inovatorsko delo. Film je pomembno pričevanje iz prezrte in pozabljene zgodovine."

Pri filmu so sodelovali: direktor fotografije Radovan Čok, montažer Miloš Kalusek, oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producentka filma je Ida Weiss, iz produkcijske hiše Senca Studio. Koproducenta sta RTV Slovenija in AVI Film, v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film.

xLNznnie23Q