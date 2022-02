Gledalke in gledalci, partijska televizija – le za vas!

Čistka v živo

Poslovilno sporočilo Tanje Gobec

© TV Slovenija

V celotni zgodovini sodobne Slovenije še nismo videli takšne politične čistke, kot smo jo lahko ta teden – kot sklepno dejanje – opazovali gledalke in gledalci na TV Slovenija. V živo! En mesec se poslavljajo za politiko SDS neprimerni novinarji, enega za drugim režejo, enega za drugim umikajo, ukinjajo oddaje, izničujejo vse, pač odstranjujejo vse, kar partijo in šefa partije moti. Take čistke v enem zamahu tudi v času komunizma nismo videli na javni televiziji (so jo pa janšeki izvajali na Večeru, Delu, Primorskih novicah in STA v njegovem prvem mandatu).