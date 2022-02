Film tedna: Obzorniki

Trije kratki dokumentarni filmi o rezilni žici

V Kinodvoru bo 2. marca ob 18.00 premiera trilogije filmov Obzorniki v režiji Nike Autor, ki je nastala za njeno samostojno razstavo z naslovom Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili, ki jo bodo 8. marca odprli v MG+MSUM. Po projekciji bo potekal pogovor z Niko Autor, ki ga bo vodila Ptera Meterc.

Na ogled bodo trije kratki filmi: Obzornik 4517 – Preko vode do slobode (portret Zieda Abdellaouija, ki je v iskanju boljšega življenja prišel v Avstrijo po balkanski poti; prehodil je 4517 kilometrov, doživel 26 verižnih vračanj in zdaj prebiva na Dunaju), Obzornik 2021 – Tukaj imam sliko (razdrobljen vpogled v življenje ljudi v neuradnih begunskih taboriščih v gozdovih ob mejah Evropske unije) in Obzornik 670 – Rdeči gozdovi (premislek o postavitvi rezilne žice na poljih in v gozdovih ob meji Evropske unije in obravnava gozda kot političnega prostora).

"Nika Autor je posnela tri kratke dokumentarce o rezilni žici, da bi ustvarila sramotni spomenik sramotnim časom, ki bo nekoč v prihodnosti osramočene otroke barbarov spomnil, naj iz ranjenega gozda in ranjenega mesa skrbno odstranijo zarjavelo rezilno žico, se globoko opravičijo in začnejo z odškodninskimi postopki," je zapisal Jurij Meden, programski vodja in kurator v Avstrijskem filmskem muzeju na Dunaju.

Nika Autor je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po diplomi v Ljubljani je opravila doktorski študij na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Ukvarja se z raziskovanjem dokumentarnih ustvarjalnih praks s poudarkom na formi filmskega eseja, videoinstalacije in fotografije. V svojem delu se osredotoča na raznovrstne oblike spominskih praks v povezavi s prikritimi in utišanimi tematikami pozabljene preteklosti in zamolčane sedanjosti. Preučuje teme, povezane z migracijami, pravicami delavk in delavcev ter politiko spomina. Za svoje ustvarjanje je prejela številne nagrade in priznanja, njena dela pa so bila prikazana v mnogih muzejih, galerijah in na festivalih doma in v tujini. Je soustanoviteljica Obzorniške fronte, kolektiva ustvarjalcev s področja filmske, vizualne in politične teorije ter umetnosti.