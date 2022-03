Film tedna: Festival dokumentarnega filma

Na ogled bo 22 celovečercev in 3 kratki filmi

V tekmovalnem programu bo na ogled tudi film Država, ki se lepo vede, ki ga je David Dufresne začel snemati v času največjih protestov rumenih jopičev v Franciji,

Festival dokumentarnega filma bo po lanski spletni izdaji potekal v hibridni obliki. Od 9. do 16. marca bo v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Slovenski kinoteki na ogled 22 celovečernih in trije kratki filmi, približno polovica jih bo na voljo na zahtevo. Pet celovečercev iz tekmovalne sekcije se bo potegovalo za najboljši film na temo človekovih pravic.

Za nagrado Amnesty International Slovenije (AIS) se bodo potegovali Prvih 54 let: Skrajšani priročnik za vojaško okupacijo Avija Mograbija o dolgoletnem izraelsko-palestinskem konfliktu, Država, ki se lepo vede, ki ga je David Dufresne začel snemati v času največjih protestov rumenih jopičev v Franciji, Nuklearna družina Traviss in Erin Wilkerson o ameriški agresiji zadnjega stoletja, Otroci megle režiserke Ha Le Diem o tradiciji poročanja otrok v Vietnamu ter Odpuščanje Marije Zidar o zakoreninjenosti patriarhalnih principov v albanskem visokogorju, ki bo otvoritveni film festivala.

MtXfZtrRaHI

Po pet filmov bo mogoče videti tudi sekciji z aktualno in družbeno-kritično tematiko ter v intimnih in globalnih portretih. Prva bo med drugim prikazala Tovarne delavcem Srdjana Kovačevića, v katerem je režiser spremljal proces hrvaške tovarne na poti iz tranzicije v kapitalizem, na kateri so se delavci uprli in tudi po sodni poti prišli do neke vrste zadružništva. Na film se bo navezovala tudi okrogla miza v sodelovanju z Inštitutom za ekonomsko demokracijo o delavstvu znotraj sodobnega kapitalizma.

x4DKVduVVMI

V intimnih in globalnih portretih pa bo med drugim na ogled film Gospod Bachmann in njegov razred Marie Speth o učitelju in njegovih metodah pri poučevanju begunskih otrok v majhnem nemškem mestu.

D-jxJ0IowuY

V obe sekciji sta uvrščena še dva slovenska filma: Dolina solz, ki ga je Boštjan Korbar posnel v sodelovanju z Matjažem Pikalom, ki je pred leti na Dobu vodil ustvarjalno delavnico, tematizira zapornike, Smučarske sanje Haidy Kancler, ki bo hkrati zaključni film festivala, pa spremlja afganistanske najstnice, navdušene nad smučanjem, ki jih pripeljejo na Zahod.

NzXuIsn_vD0

Sekcija Miti, ikone, mediji bo med drugim prikazala dokumentarec Odločna liderka v režiji Tosce Looby o edini avstralski premierki, ki se s portretom toksičnega političnega okolja vklaplja v slovenski predvolilni čas. Retrospektiva bo s sedmimi filmi spomnila na 100-letnico rojstva litovsko-ameriškega filmarja Jonasa Mekasa.

Tekmovalne filme bodo ocenjevali nizozemska dokumentaristka Margje de Koning, režiser in novinar Siniša Gačić ter Kaja Atanasova iz AIS. V spremljevalnem delu pa bo AIS pripravila še pogovor o pravicah Palestincev.

Festival bo v spremljevalnem delu ponudil tudi Dokumentarnico, ki je nadaljevanje Scenarnice Društva slovenskih filmskih režiserjev, iz katere so že izšli nekateri filmi, kot so Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča, ter delavnico o razvoju filmskih dokumentarcev s Helle Hansen Vid Neyst z Danske.

ePrT9lslSF4