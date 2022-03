Slovenska dokumentarna filma ob mednarodnem dnevu žensk

Na ogled bosta filma Tihotapci identitete in Zadeta od lajfa

Slovenski filmski center ob mednarodnem dnevu žensk, na posebni spletni povezavi Baze slovenskih filmov na ogled ponuja dva filma slovenskih režiserk, ki se bosta s svojima novima filmoma predstavili na 24. Festivalu dokumentarnega filma. Film Odpuščanje Marije Zidar bo festival odprl, film Smučarske sanje Haidy Kancler pa ga bo zaključil.

Tihotapci identitete je celovečerni dokumentarni film režiserke Marije Zidar iz leta 2015, ki je skupaj z novinarjem Ervinom Hladnikom Milharčičem napisala tudi scenarij. Film pripoveduje zgodbo o tem, kako je glasbenik Drago Mislej - Mef čez mejo 'švercal' električno kitaro, od kod Iztoku Mlakarju ideja, da svet ni resen, in zakaj so aleksandrinke naredile pravo malo revolucijo. Reporter Ervin Hladnik Milharčič, Novogoričan, se v tem kolažu obmejnih vinjet s svojim 'defenderjem' vrne v svoje kraje ter potuje po obeh straneh današnje slovensko-italijanske meje, nekdanjem območju prepustnice. Tu se stikata latinski in slovanski svet, Srednja Evropa in Mediteran – in tu ni čistokrvnosti. Tu živijo fantastični ljudje.

Kratki dokumentarni študijski film Zadeta od lajfa! režiserke Haidy Kancler je iz leta 2009. Dokumentarni portret Marte Lamovšek govori o uresničevanju sanj, premikanju mej in sodobni manifestaciji ženske. Marta je fotografinja, seksologinja, blogerka. Nima družine in ne kuha. Film odpira vpogled v kozmopolitansko življenje ženske 21. stoletja. Režiserka je za film napisala tudi scenarij in je tudi producentka filma.

Filma bosta dostopna 24 ur v Sloveniji in tudi v tujini.

Slovenski filmski center je 8. marec, mednarodni dan žensk, prvič počastil leta 2016, ko je prikazal kratke filme Maje Weiss, Hanne Slak, Polone Sepe, Urše Menart, Sonje Prosenc in Barbare Zemljič. Leta 2017 je obeležitev zajela več kot štirideset let produkcije Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ko so bili prikazani filmi študentk od leta 1970 do 2013, od Marike Milković do Sare Kern in Katarine Morano. Leta 2018 so sledili kratki študentski in profesionalni filmi iz obdobja 1998-2015, z novima imenoma Maje Križnik in Urške Djukić. Leta 2019 se jim je prvič pridružila animacija Špele Čadež ter prvič kratka filma Irene Gatej in Ane Trebše. Leta 2020 so bili predvajani kratki filmi, ki so v celoti prinašali zgolj nova imena: Gaja Möderndorfer, Ema Muc, Milanka Fabjančič, Sara Bezovšek in Ester Ivakič. Leta 2021 sta se že predstavljenim ženskim režiserkam pridružili še Katarina Rešek - Kukla in Sandra Jovanovska.