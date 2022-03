Upor

Na strani javnosti

Govor Marcela Štefančiča, jr., ki je bil v prispevku TV Slovenija cenzuriran.

© Borut Krajnc

Brutalno. Se je zdelo verjetno, da bo prišel trenutek, ko bodo novinarji TV Slovenija nasilje, ki se je zgodilo nad javnim medijem, opisovali z močnejšimi izrazi, kot jih uporabljamo v tej rubriki? Ta teden se je to zgodilo. Zaposlenim na TV Slovenija je prekipelo – pa ne, ker ne bi bili vajeni političnih pritiskov, to je namreč nekaj, kar je del medijskih poklicev in na kar je večina novinarjev in drugih ustvarjalcev navajena. A to, kar se dogaja zdaj, ni več politični pritisk, ampak brutalno vmešavanje, kot se je izrazila voditeljica Tarče Erika Žnidaršič. Ne gre namreč več za poskuse vplivanja, ampak za grobe napade, napade na družine novinarjev, cenzuro, politično vmešavanje, brutalno žaljenje. Dirigent napada je predsednik vlade Janez Janša – ki je šel pretekli teden tako daleč, da je ustvarjalce Tarče označil za »proruske ekstremiste«. Samo zato, ker postavljajo najbolj normalna novinarska vprašanja, ker preverjajo dejanja slovenske politike, ker se sprašujejo, kateri odzivi so pravi? Pa saj to je naloga novinarjev. Propaganda ni novinarstvo, ampak njegovo temeljno nasprotje.