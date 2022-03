Kavč festival na 120 prizoriščih

V Mariboru, Ljubljani ter drugih krajih po Sloveniji

Na festivalu bo nastopila tudi zasedba Shamanika Love.

Od 12. do 19. marca bo že sedmič potekal Kavč festival, ki bo zavzel 120 prizorišč v Mariboru, Ljubljani ter drugih krajih in na domove ter v druge nekonvencionalne prostore pripeljal 105 skupin iz Slovenije in tujine. Od etna do jazza, od performansa do lutkovnih predstav. Koordinacija 140 zasebnih in 8 javnih dogodkov poteka pod okriljem KD Matita v sodelovanju z Društvom ZIZ in društvom Plavajoči Grad.

"Kavč festival je inkubator novih projektov, katalizator kulturnega dogajanja in projekt, ki z umetnostjo oplaja najrazličnejše prostore, mesta in družbene celice. Je prostor konfrontiranja različnih žanrskih zvrsti, čas neformalnega druženja umetnikov, je projekt, ki briše četrto steno in umešča umetnost tja, kamor spada. K nam domov," so zapisali organizatorji.

Dogodki potekajo na zasebnih lokacijah, katerih naslov pridobi obiskovalec šele ob rezervaciji brezplačne vstopnice. Zaradi specifičnosti je vsak dogodek posebna izkušnja ne samo za nastopajoče, temveč tudi za poslušalce, gledalce in gostitelje. "Tudi zato je vsako leto več umetnikov in ljudi, ki so za eno uro pripravljeni spremeniti svoje bivališče v oder," pojasnjujejo organizatorji.

Koncerti in predstave potekajo vsak dan ob 17.30 in 19.30. Ob isti uri poteka tudi več kot 20 dogodkov.

Večina intimnih dogodkov je načrtovanih v Ljubljani in Mariboru. Po napovedih pa bodo potekali tudi na Krasu, v Novi Gorici, Kranju, na Notranjskem, v slovenski Istri, Halozah, Murski Soboti, Žalcu, Kočevju, Kostanjevici in na Bledu.

Vsak večer bodo ob 21. uri še javni dogodki, na katerih se bo predstavilo več skupin. V Mariboru bodo trije komponirani večeri v Vetrinjskem dvoru, v Ljubljani pa od 15. do 19. marca v Kavarni Drama, Gromki, Novi Pošti in Gali Hali.

Tudi letos dve tretjini programa predstavlja glasba, po večini kantavtorji. Veliko skupin se opira na korenine ljudske glasbe in tvori svojstveno avtorsko poetiko. Uprizoritveni del je precej eksperimentalno usmerjen in angažiran.

Koncept Kavč festivala se je že preselil v druge države, saj gre za platformo samoorganizacije, ki podira zidove odrov in institucij. "Dogodki se ne prilagajajo samo prostorom in gostiteljem, temveč tudi zahtevnim družbenim situacijam. V času korone so umetniki igrali podoknice oz. nastopali na vrtovih, medtem ko danes ne moremo zaobiti teme vojne v naši neposredni bližini," sporočajo organizatorji.

Poleg ukrajinskih želijo opolnomočiti tudi glas ruskih umetnikov, "ki so ob najmanjšem nestrinjanju žrtve svojega režima". Na festivalu bodo predvajali kratka sporočila prijateljev umetnikov iz celotne Rusije. "Opolnomočiti želimo njihovo mnenje, njihovo perspektivo in njihova orodja, da lahko od znotraj zasejejo upanje, upor in sporočilo svojim vojakom, naj se vrnejo domov," še izpostavljajo na Kavč festivalu, ki poteka v Sloveniji od leta 2016.

Podrobnejši program na tej povezavi >>