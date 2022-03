Rusija od Italije zahteva vračilo izposojenih umetnin

Med deli, ki jih zahteva muzej Ermitaž, je tudi Tizianova slika, ki so si jo v Kraljevi palači izposodili za razstavo o italijanskem renesančnem mojstru. Iz Galerije Italije zahtevajo vrnitev približno dvajsetih del. Zahtevek za vrnitev se tiče tudi slike španskega umetnika Pabla Picassa.

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini meni, da muzeji nimajo izbire

Rusija je zahtevala, naj italijanski muzeji vrnejo umetniška dela, izposojena iz Rusije. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi šlo za odziv na kritike ruske invazije na Ukrajino.

Iz Kraljeve palače in Galerije Italije v Milanu morajo najpozneje do konca meseca vrniti dela, ki so si jih izposodili od muzeja Ermitaž v Sankt Peterburgu. Kot je za italijansko tiskovno agencijo Adnkronos povedal Domenico Piraina iz Kraljeve palače, je direktor muzeja Ermitaž o tem vodji italijanskih institucij obvestil v pismu.

Med deli, ki jih zahteva muzej Ermitaž, je tudi Tizianova slika, ki so si jo v Kraljevi palači izposodili za razstavo o italijanskem renesančnem mojstru. Iz Galerije Italije zahtevajo vrnitev približno dvajsetih del. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se zahtevek za vrnitev tiče tudi slike španskega umetnika Pabla Picassa, ki je trenutno na ogled v Rimu.

"Zdi se mi naravno, da če lastnik zahteva svoja dela, da jih je treba vrniti."



Dario Franceschini,

italijanski minister za kulturo

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini meni, da muzeji nimajo izbire. "Zdi se mi naravno, da če lastnik zahteva svoja dela, da jih je treba vrniti," je dejal.

Zahteva prihaja v času, ko zahodni zavezniki iščejo način za končanje rusko-ukrajinskega spora. Vendar kljub sankcijam proti Rusiji ruske sile še naprej bombardirajo Ukrajino.