Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja

Spregledani del slovenskega ženskega arhitekturnega ustvarjanja

Marjetica Potrč se na razstavi predstavlja s Hišo družbenega dogovora

© Borut Peterlin

V Galeriji Dessa bodo danes odprli razstavo V ospredje V: Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja. Z njo osvetljujejo spregledani del slovenskega ženskega arhitekturnega ustvarjanja ter iz bogatega arhitekturnega opusa 20. in 21. stoletja izpostavljajo tista dela, ki so le redko razstavljena in postavljena na ogled javnosti.

Kot so zapisali v galeriji Dessa, ta dela seveda zato niso nič manj pomembna, kakovostna in večplastna. Izbrana dela tako predstavljajo pomembnejše projektne stvaritve generacij slovenskih ustvarjalk, ki jih je, upoštevajoč čas, razmere in vlogo ženske v času nastanka, treba gledati in ocenjevati z drugačnimi merili kot sicer.

Predstavljena so dela desetih arhitektk, gradbenic in oblikovalk. Razstava je zasnovana večplastno, s poudarkom na kakovosti del in kompleksnosti ideje ter razkriva ustvarjalno moč posameznih avtoric.

Metka Sitar je predstavljena s projektom Maribor k Dravi. Urbanistično arhitekturni natečaj Center Drava je predstavljal enega prvih mednarodnih natečajev v Mariboru, Metka Sitar je sodelovala v ekipi Arhitekturnega biroja Nussmueller iz Gradca, ki je prejela tretjo nagrado, piše v razstavni zloženki. Judita Skalar je predstavljena s celostno grafično podobo Občine Krško, Jelka Šolmajer z Dvorano Zalog v Ljubljani in Marjetica Potrč s Hišo družbenega dogovora, ki je bila lani predstavljena na otvoritveni skupinski razstavi prenovljene Cukrarne z naslovom Čudovitost spomina.

Neda Bevk je predstavljena z avtorsko razstavo v Galerija Emonska vrata v sklopu Bienala industrijskega oblikovanja leta 1981, Živa Deu s knjigo Tipologija bohinjskih planin in Kaliopa Dimitrovska Andrews s projektom Bitnje, Kranj: Kontekst in splošna kompatibilnost. Meta Hočevar je predstavljena s scenografijo za predstavo Krst pri Savici Dominika Smoleta iz leta 1968, ki je bila premierna predstava ob odprtju gledališča v Novi Gorici, Alenka Kocuvan Polutnik s projektom prenove starega mestnega jedra Celja in Eta Sadar Breznik s tekstilnimi objekti Leteče preproge.

Razstavo sta v sodelovanju z galerijo Dessa pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Koncept razstave: Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar, Polona Filipič in Helena Seražin, avtorji besedil: Manca Košir, Nuša Zupanc, Barbara Viki Šubic, Tina Gradišer.

Razstava bo na ogled do 19. maja.