Deseta nagrada za film Babičino seksualno življenje

Na 52. filmskem festivalu v mestu Tampere na Finskem

© bsf.si

Kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić je na 52. filmskem festivalu v mestu Tampere na Finskem prejel glavno nagrado - grand prix, ki obsega denarno nagrado v višini 5000 evrov in kipec z imenom Kiss. Festival je potekal med 9. in 13. marcem.

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), je žirija v obrazložitvi zapisala: "Grand prix podeljujemo zgodbi z močno simbolno predstavnostjo, ki ponuja vidnost neizpovedani brutalni resnici o nasilju nad ženskami za domačim pragom. Film daje glas tistim, ki redko delijo svojo bolečino - pripadnicam starejše generacije, ki so pogumno spregovorile o svojih osebnih izkušnjah."

Za film je grand prix deseta in tudi največja nagrada, saj finski festival kratkega filma, skupaj s festivaloma v francoskem Clermont Ferrandu in nemškem Oberhausnu, sodi med tri največje v Evropi. Letos so za mednarodni tekmovalni program prejeli 6912 filmov, med njimi je bilo izbranih 64 kratkih filmov iz 43 držav, so sporočili iz SFC.

Film Babičino seksualno življenje skozi pričevanja o intimnosti podeželskih žensk povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož.

Film Babičino seksualno življenje skozi pričevanja o intimnosti podeželskih žensk povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož. Navdih za film je avtorica črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj rit in kače niso za igrače.

Scenarij za film sta napisali režiserka, ki je film tudi zmontirala, in Maria Bohr. Sorežiserka in animatorka je Emilie Pigeard, glasove so posodili Doroteja Nadrah, Jure Henigman, Mara Vilar, Božena Zabret in Bojana Ciglič, skladatelj glasbe je Tomaž Grom, zvok je oblikoval Julij Zornik. Producent filma je Boštjan Virc, iz produkcijske hiše Studio Virc.

Režiserko Urško Djukič in njen film do junija že sedaj čaka 12 novih festivalskih udeležb po Evropi in ponovno tudi v Kanadi, kjer se je na festivalu v Ottawi septembra lani uspešna filmska pot tudi začela.

Kot so še zapisali na SFC, je slovenski kratki film tako v razdobju 13 mesecev prvič prejel dve glavni nagradi na dveh najpomembnejših festivalih kratkega filma: februarja 2021 grand prix za Sestre režiserke Katarine Rešek - Kukle v Clermond Ferrandu in sedaj še grand prix za Babičino seksualno življenje.

f6hgsSVvJYo