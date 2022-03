Ujetost v začarani krog ženskih arhetipov

Krstna uprizoritev predstave #punceinpolpunce po igri Jere Ivanc v priredbi in v režiji Ivane Djilas

© Peter Uhan

V Mali Drami bo v petek, 18. marca ob 20. uri premiera krstne uprizoritve predstave #punceinpolpunce po igri Jere Ivanc v priredbi in v režiji Ivane Djilas. Uprizoritev se ukvarja z zgodovinskimi ženskimi liki, njihovo ujetostjo v začarani krog ženskih arhetipov in iskanjem poti iz teh zank. Besedilo je navdihnila drama Caryl Churchill Punce in pol, ki je pred leti že bila uprizorjena v Drami.

Ivana Djilas pravi, da se je v štirih desetletjih od nastanka igre Caryl Churchill spremenil kontekst, spremenile so se tudi teme, s katerimi se ženske spopadajo. Nekatere like iz igre Caryl Churchill so ohranile, nekateri so drugačni. Želele so zbrati arhetipske like in jih soočiti v neki situaciji ter odpirati teme, ki jih je prinesel čas.

Dodaja še, da v uprizoritvi #punceinpolpunce nadaljuje raziskovanje teme, ki jo je v sezoni 2020/21 na Velikem odru SNG Drama Ljubljana odprla že njena uprizoritev Moj mož po zgodbah Rumene Bužarovske. Medtem ko so se v slednji ukvarjala s preizpraševanjem balkanskih arhetipov, poguma žensk v različnih vsakdanjih in osebnih preizkušnjah, se tokrat ukvarjajo z zgodovinskimi ženskimi liki, njihovo ujetostjo v začarani krog ženskih arhetipov in iskanjem poti iz teh zank.

"Punceinpolpunce so poskus upora proti tradicionalizmu in antiintelektualizmu, nekakšna aristofanovska utopija, ki verjame v nenasilne spremembe, tudi v gledališču."



Jera Ivanc,

avtorica igre in dramaturginja

"Igra #punceinpolpunce odvija v gledališču, kjer bi morala potekati "slavnostna sezona opolnomočenja žensk", ki pa je v celoti odpovedana. Spremljamo prizore sedmih žensk, ujetih v zaprtem gledališču - konkretni zgodovinskih osebnosti, mitskih figur in zgodovinskih oseb, ki so postale mit - "vlog in igralk, ki so te vloge snovale pred zaprtjem. Kaj se torej zgodi, ko iz odrske teme zaprtega gledališča stopijo lepa Vida, trojanska Helena in papežinja Ivana, interspolna atletinja Stanislawa Walasiewicz in astrofizičarka Vera Rubin, Marijana, personifikacija z Delacroixove slike, in Dolores, kip Marije Sedem žalosti? Pijane, kot njihove predhodnice v Puncah in pol Caryl Churchill, objokujejo svoje nerojene, zapuščene in umorjene otroke? Ne. V iskanju smisla zasnujejo feministično revolucijo," je zapisala Jera Ivanc, ki je tudi dramaturginja predstave.

Poudarila je, da so #punceinpolpunce "poskus upora proti tradicionalizmu in antiintelektualizmu, nekakšna aristofanovska utopija, ki verjame v nenasilne spremembe, tudi v gledališču". Igra, ki jo je je Jera Ivanc napisala po naročilu SNG Drama Ljubljana in jo podnaslovila logocentrična komedija o delcih, revoluciji in gledališču, je nominirana za letošnjo Grumovo nagrado.

V predstavi igrajo: Iva Babić, Silva Čušin, Nataša Živković, Mia Skrbinac, Nina Valič in Saša Pavček. Scenografinja: Sara Slivnik, kostumografinja; Jelena Proković, avtor glasbe: Boštjan Gombač, lektorica: Tatjana Stanič, asistentka režiserke in svetovalka za gib: Maša Kagao Knez.