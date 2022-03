»Zelo zvesta majhna publika ne more brez poezije«

Svetovni dan poezije

© Abhi Sharma / Flickr

Na pobudo Unesca 21. marca obeležujemo svetovni dan poezije. Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v poslanici zapisala, da je poezija v današnjih nemirnih časih potrebna bolj kot kdajkoli prej. Praznovanju se pridružuje tudi Društvo slovenskih pisateljev (DSP), pod okriljem katerega bo danes zaživel prvi ljubljanski pesniški maraton.

Audrey Azoulay je v poslanici poudarila, da poezija odpira vrata drugim, bogati dialog, spodbuja napredek in je v nemirnih časih potrebna bolj kot kdajkoli prej. Pesnik Muanis Sinanović pa je na vprašanje STA o pomenu poezije za sodobni čas, odvrnil, da poezija v današnjem svetu navidez nima nobene vloge. "Večina jo ignorira, ima pa zelo zvesto majhno publiko, ki brez poezije ne more in se tega zaveda," je pojasnil.

"Večina jo ignorira, ima pa zelo zvesto majhno publiko, ki brez poezije ne more in se tega zaveda."



Muanis Sinanović,

pesnik

K praznovanju svetovnega dneva poezije, ki ga je leta 1999 razglasil Unesco, se pridružuje tudi Društvo slovenskih pisateljev (DSP). Letos se v društvu niso odločili za klasično poslanico, pač pa so namesto nje opozorili na pesem Barbare Korun z naslovom Za Ukrajino.

Pod okriljem DSP bo danes potekal celodnevni ljubljanski pesniški maraton. Pesniško dogajanje se bo začelo ob 9. uri na Vodnikovi domačiji, sklenilo pa pa malo pred polnočjo v prostorih DSP.

Poezija bo odmevala tudi po drugih slovenskih mestih. V Mariboru pod okriljem MKC Maribor - literarni program MKC Črka drevi pripravljajo medgeneracijsko pesniško delavnico s pesnico Nino Medved. V Ankaranu pa bodo na pesniškem večeru Pomoli srca predstavili drugo pesniško zbirko Maje Pišot Cvikl. V celjski knjigarni Antika se v torek obeta pesniški večer Kako narediti pesem ... . Dnevu poezije so se v nedeljo s pesniško matinejo Čas vojne verzi miru poklonili tudi v Trstu.

Več o programu je dostopno na tej povezavi >>