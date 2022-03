Raziskovalni novinar, ki se pogumno upre šefu moskovske izpostavi časopisa New York Times

Dobrodelni projekciji filma Gospod Jones za zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino

V Kinu Komuna v Ljubljani bosta danes dobrodelni projekciji filma poljske režiserke Agnieszke Holland z naslovom Gospod Jones. Film o pogumnem možu, ki se kot novinar zoperstavi Stalinu in njegovim pomagačem v medijih, bo prikazan ob 12. in 19. uri. Namen dobrodelne projekcije je zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino.

Gospod Jones je zgodba o preračunljivem zlu tirana, kot je Stalin, in njihovih pomočnikih, novinarjih brez hrbtenice, hollywoodskih komunistih, ovaduhih in provokatorjih iz medijev, ki so bili oboževalci Stalina in podporniki mednarodno organizirane mreže komunistov, piše v napovedniku filma.

Film Gospod Jones je resnična zgodba o Garethu Jonesu, raziskovalnem novinarju, ki se na začetku tridesetih let prejšnjega stoletja pogumno upre šefu moskovske izpostave časopisa The New York Times Walterju Durantyu, ki je v svojem pisanju olepševal Stalinov režim in njegova tiranstva in tako ameriški javnost povsem zakril dejansko dogajanje. Za svoje pisanje je Duranty prejel celo Pulitzerjevo nagrado.

Jones sam je med drugim odpotoval v Ukrajino, kjer je videl pomanjkanje in lakoto ter spoznal od blizu vse Stalinove grozote, ki jih je Duranty spretno prikrival, tudi veliko lakoto ali holodomor, ki je v Ukrajini v letih 1932-1933 zahtevala življenja od sedem do deset milijonov žrtev, med njimi kar tretjino otrok.

Jones je razkril laži Durantya in vpletenost The New York Timesa v sleparjenje in zavajanja sveta. Jonesova zgodba o veliki ukrajinski lakoti je bila sicer objavljena s pomočjo Williama Randolpha Hearsta, medijskega mogotca, ki je bil pred veliko depresijo eden največjih lastnikov ameriškega tiska. Jonesa samega pa je tik pred tridesetim rojstnim dnem umorila Stalinova tajna policija.

o2_k5h0KuAM