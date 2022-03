Preplet gledališča in pripovedovanja

Premiera predstave Razcufane zgodbe v režiji Maruše Kink

V Slovenskem mladinskem gledališču bo 26. marca ob 17. uri premiera gledališko-pripovedovalske uprizoritve Razcufane zgodbe, s katero bodo odprli 14. festival Bobri. Predstavo po zgodbah Petra Svetine je režirala Maruša Kink, nastala pa je v koprodukciji z Zavodom Divja misel – Vodnikovo domačijo Šiška.

Štirje pripovedovalci – vsak s svojim značilnim pristopom k pripovedovanju – in trije živahni glasbeniki vsepovsod stikajo za zgodbami in v pripovedi vpletajo zvoke, slike, predmete, občinstvo; da se znajde v zgodbi. In ko se kovček zgodb odpre, si lahko kvečjemu zaželimo, da ga ne bi nikoli več zaprli.

"Če stopim korak nazaj in se pogledam od daleč, sem pravzaprav en dolg niz raznoraznih zgodb. In kako zelo različnih! Takih, ki grejejo, razveseljujejo, navdušujejo. Tudi razžalostijo. In potolažijo. Me razkrivajo drugim. Vse pa me držijo skupaj, da sem cela. Med ustvarjanjem te predstave smo z ekipo ugotovili, da smo vsi polni najrazličnejših zgodb. Resničnih, polresničnih, izmišljenih … In da so dobre zgodbe dragocene. Pa da so dragocene lahko tudi tiste, ki so malo razcufane. Tako kot druga živa bitja potrebujejo nekaj ljubezni pa lahko še naprej rastejo, dišijo, zvenijo. Zgodbe se rade razdajajo. In rade imajo, da si zanje vzamemo čas," je zapisala režiserka Maruša Kink.

"Igralci-pripovedovalci ves čas lovijo ravnotežje med tem, kar uprizarjajo, in tem, kar po pripovedovalsko ubesedujejo, da si lahko gledalci v mislih to predstavljajo sami."



Špela Frlic,

dramaturginja

Po besedah dramaturginje Špele Frlic se v predstavi za otroke Razcufane zgodbe prepletata gledališče in pripovedovanje. "Igralci-pripovedovalci ves čas lovijo ravnotežje med tem, kar uprizarjajo, in tem, kar po pripovedovalsko ubesedujejo, da si lahko gledalci v mislih to predstavljajo sami. Živahno dogajanje, ki vabi občinstvo h glasnemu sodelovanju, se v dvorani izmenjuje z vzpostavljanjem pozorne tišine, ki je nujna za to, da lahko zgodbe zares slišimo."

Hkrati predstava otrokom ponudi pregled temeljnih žanrov zgodb, kot nastajajo in živijo med ljudmi – od domišljijskih do resničnih, od pustolovskih do hudomušnih, od liričnih do malo strašljivih. Od takih, ki se naslanjajo na strukturo ljudske pravljice, do takih, ki so se porodile iz vsakdanjega dogodka, zabavne misli ali zveneče besede.

Igrajo in pripovedujejo: Lina Akif k. g., Daša Doberšek, Blaž Šef, Stane Tomazin in Pantaloons (Luka Belič k. g., Aljaž Markežič k. g., David Nik Lipovac k. g.).

Dramaturgija: Špela Frlic, glasba: Pantaloons, scenografija in kostumografija: Vasilija Fišer, oblikovanje mask in pokrival: Alja Sušnik, oblikovanje svetlobe: Matjaž Brišar, oblikovanje zvoka: Marijan Sajovic, lektorica: Mateja Dermelj, producentka in vodja predstave: Jera Topolovec.