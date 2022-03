Tudi Maneskin s turneje črtali Rusijo

Lanski zmagovalci Evrovizije so zapisali, da so solidarni z ukrajinskim ljudstvom

© Wikimedia Commons

Italijanska rock skupina Maneskin, ki je lani zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije, je sporočila, da v okviru svoje svetovne turneje zaradi dogodkov v Ukrajini ne bo gostovala v Rusiji. Skupina je svojo odločitev sporočila prek Instagrama.

Ruske oblasti so v ponedeljek sicer prepovedale delovanja družbenih omrežij Instagram in Facebook, ki jim očitajo skrajne aktivnosti. Obe omrežji sta bili sicer v Rusiji že blokirani.

"Solidarni smo z ukrajinskim ljudstvom. Zaradi odločitev ljudi na oblasti, ki vplivajo na življenja toliko nedolžnih ljudi, bomo črtali ruske datume," je skupina po poročanju ruske tiskovne agencije Tass zapisala v izjavi.

Rusija je 24. februarja napadla Ukrajino. Ruski predsednik Vladimir Putin je to utemeljil, da gre za zaščito ljudi v Donbasu, ki da naj bi zadnjih osem let trpeli zaradi zlorab in genocida ukrajinskih oblasti.

