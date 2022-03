»Zbrali smo se, ker verjamemo, da se bo zgodil čudež ‒ da se bo zgodilo gledališče«

Ob svetovnem dnevu gledlališča. Zdaj je čas za globoko osvežitev našega uma, naših čutov, naše domišljije, naše zgodovine in naše prihodnosti.

Gojmir Lešnjak - Gojc, igralec

© Uroš Abram

27. marca obeležujemo svetovni dan gledališča. Avtor mednarodne poslanice ob 60. svetovnem dnevu gledališča je ameriški režiser Peter Sellars, slovenske igralka Nataša Keser. Ljubiteljski gledališčniki so se letos prvič pridružili s svojo poslanico. Napisal jo je igralec in režiser Gojmir Lešnjak Gojc.

V ospredju poslanic je razmislek o vlogi gledališča v današnjem svetu. Ob svetovnem dnevu gledališča se bo tudi letos v Kranju začel Teden slovenske drame.

V Pittsburghu rojeni operni, gledališki in festivalski režiser Peter Sellars je v poslanici med drugim zapisal, da gledališče na Zemlji ustvarja prostor enakosti med ljudmi, bogovi, rastlinami, živalmi, dežnimi kapljami, solzami in regeneracijo in je prostor enakosti in pozornega poslušanja, ki ga osvetljuje skrita lepota, ohranjena v globoki interakciji med nevarnostmi, mirnostjo, modrostjo, akcijo in potrpežljivostjo.

"Tako smo prepričani v to, kaj gledamo in kako gledamo, da ne moremo videti in občutiti alternativnih realnosti, novih možnosti, drugačnih pristopov, nevidnih odnosov in brezčasnih povezav. Zdaj je čas za globoko osvežitev našega uma, naših čutov, naše domišljije, naše zgodovine in naše prihodnosti. Tega dela ne morejo opraviti izolirani ljudje, ki delajo sami. To je delo, ki ga moramo opraviti skupaj. Gledališče je vabilo, da to delo opravimo skupaj," je pozval Sellars in se gledališčnikom zahvalil za njihovo delo.

Nataša Keser se je v svoji poslanici vprašala, kako in kaj naj zapiše o gledališču ob 27. marcu. Letošnji se po njenih besedah sicer izmika, a ga še ni konec. "Besed je še na pretek in še več, ampak dovolj z besedami... Hitro, rajši akcija, da bo prostor še za en trenutek svobode. Ponovno se izumi in v zameno dobiš čudež! Dogodek na novo izumljenega trenutka svobode za vse nas," je zapisala.

"Tukaj smo. Skupaj. Vzeli smo si čas. Zbrali smo se, ker verjamemo, da se bo zgodil čudež ‒ da se bo zgodilo gledališče. Trenutek tišine. Še čisto malo manjka, vse vodi k trenutku, ko si bomo dali igro," je še zapisala o gledališkem ustvarjanju.

Lešnjak Gojc je v svoji poslanici spomnil, da se je vse začelo z ljubiteljsko igro in da bi bilo prav, da tudi ljubiteljska kultura dobi svoj praznik.

"Kakovostne meje med ljubitelji in poklicnimi zabavljači so vedno tanjše. Tako v slovenskih ljubiteljskih gledališčih in ad hoc gledaliških skupinah mrgoli izjemnih in zelo nadarjenih glumačev. Kar pa za igrice in igro v parlamentarnih vrstah med politiki ne bi mogli trditi. Tu vidim bistveno razliko med primitivnim vulgarnim amaterizmom in žlahtnim predanim ljubiteljstvom."



27. marec se kot svetovni dan gledališča obeležuje od leta 1962. Leto prej je pobudo zanj dal Mednarodni gledališki inštitut (ITI), ki promovira izmenjavo znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, skrbi za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti ter med drugim opozarja na pomen spoštovanja človekovih pravic in kulturne raznolikosti.