Trigger v Mariboru in Ljubljani

Platforma je nastala leta 2019 z željo, da prostor slovenske neodvisne produkcije odprejo mednarodnim gostom ter omogočijo lokalnim umetnikom stik z mednarodnim okoljem.

Na Triggerju bo na ogled tudi predstava Vročina v režiji Žige Divjaka

© Matej Povše

Gledališče Glej in Moment Maribor v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za oblikovanje in arhitekturo (MAO) ter partnerji med 29. marcem in 1. aprilom organizirata četrto platformo za internacionalizacijo sodobnih uprizoritveni praks Trigger. Dogodki bodo potekali v Mariboru in Ljubljani.

Programska koordinatorka platforme Trigger Barbara Poček je včeraj na novinarski konferenci spomnila, da je platforma nastala leta 2019 z željo, da prostor slovenske neodvisne produkcije odprejo mednarodnim gostom ter omogočijo lokalnim umetnikom na domačem terenu stik z mednarodnim okoljem. Glavni strateški cilj platforme je po njenih besedah izboljšati konkurenčne možnosti za slovenske umetnike na mednarodnem trgu, izboljšati položaj za slovenske producente s področja neodvisne uprizoritvene produkcije ter izboljšati možnosti distribucije neodvisne produkcije s področja uprizoritvenih umetnosti, nacionalno in mednarodno.

Skozi platformo razvijajo tri programske stebre, pri čemer je kot najpomembnejšega izpostavila showcase program sodobne neodvisne uprizoritvene produkcije, na katerem se predstavijo produkcije, za katere programski svet oceni, da so zanimive za mednarodno okolje. Letos je v programu deset predstav, dva pogovora (artist talk) in projekcija filma. Kot je še povedala Barbara Poček, je bil na prejšnjih izdajah poudarek nekoliko bolj na umetnikih, ki še niso imeli toliko priložnosti v mednarodnih okoljih, medtem ko je letos poudarek na umetnikih, ki že imajo precej izkušenj v mednarodnem okolju. Drugi programski steber je okrogla miza o decentralizaciji gradnje občinstva ter tretji diskurzivni programi in delavnice.

V sklopu letošnjega Triggerja po besedah Barbare Poček gostijo 23 programerjev - kuratorjev različnih tujih festivalov, agentov, specialistov za distribucijo in mednarodna sodelovanja - ter več kot deset domačih gostov, ki se bodo udeležili okrogle mize Decentralizacija gradnje občinstva v Mariboru.

Po besedah Tjaše Pureber iz Gledališča Glej se bo program začel v torek dopoldne na Intimnem odru GT22 v Mariboru s ciklom gledaliških esejev Takorekoč: Blaž Šef: Pet načrtov mikroglobalizacije. Sledila bo že omenjena okrogla miza Decentralizacija gradnje občinstva: izkušnje in navdihi.

Po besedah Alme R. Selimović, ki bo okroglo mizo moderirala skupaj z Niko Bezeljak, je decentralizacija eden od ključnih konceptov demokratizacije in dostopnosti kulture oziroma umetnosti. Ker pa v Sloveniji, kar se tiče politike, decentralizacija ostaja na deklarativni ravni, na okrogli mizi ne bo toliko pogovora o sistemskih rešitvah, ampak se bodo osredotočili na že obstoječe prakse ter možnosti, ki so prepoznane kot potenciali, da bi se znotraj sektorja sami začeli povezovati in udejanjati decentralizacijo.

Torkov program se bo nadaljeval s predstavo Kako smo prišli do sem? v mariborskem Sodnem stolpu.

V diskurzivnem programu je Barbara Poček izpostavila razpravo o dekolonizaciji estetik, na kateri bodo sodelovali predstavnica francoske organizacije za distribucijo ONDA Geoliane Arab, Urška Brodar iz Slovenskega mladinskega gledališča in umetniški vodja festivala za uprizoritvene umetnosti Spring v Utrechtu Grzegorz Reske. Omenila je tudi delavnico Moč in sprememba, ki jo bo vodila kreativna producentka in režiserka iz Sydneyja Pippa Bailey in ki bo naslovila, kako lahko kreativni sektor postane gonila sila sprememb.

Platformo Trigger Gledališče Glej razvija skupaj s Centrom za kreativnost, Bunkerjem, Mestom žensk, Momentom, Pekinpahom ter Slovenskim mladinskim gledališčem in Masko - program Nove pošte.