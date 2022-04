REJVikend

Izbor klubskih dogodkov za petek in soboto

Temudo

Petek, 1. april

(19.00): Zorica Ljubljana: Chilli Space (Space Orchestra, Lottie + VJ cute agression)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Sofija Leron)

(22.00): Klub K4 Ljubljana: Knauf (Temudo, RSN, Tritch, dvidevat, Douchean)

NOcbjg2YJAA

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno Sonce 132: Fool's Day (Glasbeni skrbnik: Udo Brenner)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes (Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc, Fabo)

(22.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

Sobota, 2. aprl

(20.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Link CH0: Refresh! (Borsaleano, Lil Ris, Splinterhouse, DVS)

(22.00): Klub K4 Ljubljana: Just a Dance (Veliki floor: Borka, DEN7EL. Mali floor: Elovetric, Von Meister)

G8mD3PqY_io

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! City's Awake (Torulsson, Kobayashii)

nhqtzgejqxE