Praznik slovenske klubske glasbe

Od 31. marca do 30. aprila bo v Orto baru potekal že 22. Orto Fest

Koala Voice

V ljubljanskem Orto baru bo od 31. marca do 30. aprila potekal 22. mednarodni Orto Fest. Gre za največji klubski festival v Sloveniji, ki je doslej gostil že skoraj 700 glasbenih skupin in izvajalcev. Letos bo na njem nastopilo 20 domačih in sedem tujih glasbenih skupin in izvajalcev. Organizatorji festivala so Andrej Ciuha, Društvo veselih dihurčkov in Kaja Kosem iz KUD Bum bum banana.

Orto Fest bo trajal skoraj mesec dni, kar je tudi njegova posebnost. Gre za neodvisen festival, ki je v 22 letih obstal brez subvencij in drugih finančnih pomoči. Po dveh letih pandemije covida-19 bo letos potekal brez protikoronskih omejitev. Organizatorji sicer pri tem dodajajo, da so v notranjih prostorih še vedno priporočene zaščitne maske.

Po besedah Kaje Kosem je 22. Orto Fest "tako kot vsi prejšnji praznik slovenske klubske glasbe, pri katerem sodelujejo tudi številna zveneča tuja glasbena imena, poleg njih pa bodo tudi letos nastopili številni mladi upi in že uveljavljena imena slovenske glasbene scene". Eden od glavnih ciljev Orto Festa je namreč, da je valilnica mladih perspektivnih slovenskih skupin.

Festival se bo začel 31. marca z že razprodanim otvoritvenim koncertom Siddharte. Naslednji dan bodo nastopili Elvis Jackson, 2. aprila pa bo na odru slovenska skupina Dan D! Drugi teden festivala bo postregel z domačima skupinama Alo!Stari in Manifest, nastopili pa bodo še Kokosy in Plateau, srbska rock skupina Partibrejkers in Koala Voice.

AFG9HAEwuU4

Tretji teden Orto Festa bodo nastopili Prismojeni profesorji bluesa, Slon in Sadež, Zmelkoow ter Pero Lovšin & Španski borci. V četrtem tednu organizatorji napovedujejo Space Unicorn of Fire, Laibach, hrvaško rock skupino Brkovi, dansko skupino Baest ter skupini Smrt in Sovrag.

qOfkwm_Yz0Q

Tudi v zadnjem tednu festivala bo mogoče slišati raznovrstne skupine znotraj rock žanrov. Nastopili bodo Vader s Poljske, belgijska skupina Reject The Sickness in latvijski Mara, 3Tone in Samuel Blues oziroma Happy Ol' McWeasel. Zaključek Orto festa bo 30. aprila s srbsko zasedbo Pero Defformero.

G_QTo5we-Vw