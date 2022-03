Tretjo sezono TV serije The Witcher bodo snemali tudi v Sloveniji

Televizijsko nadaljevanko The Witcher je za Netflix ustvarila Lauren Schmidt Hissrich, temelji pa na istoimenski knjižni seriji poljskega pisatelja Andrzeja Sapkowskega

The Witcher

© Netflix

Tretjo sezono Netflixove nadaljevanke The Witcher (Čarovnik) bodo snemali v treh evropskih državah, med njimi je tudi Slovenija. Po podatkih spletne strani redanianintelligence.com so se igralci in ekipa že začeli zbirati v Sloveniji. Snemanje naj bi se začelo v okolici Kranjske Gore.

Kot je mogoče prebrati na omenjeni spletni strani, naj bi po navedbah domačinov že prispela igralca Henry Cavill in Freya Allan.

Po Kranjski Gori naj bi se snemalna ekipa preselila v Postojno. Natančna lokacija ni znana, a po navedbah spletnega portala bo Predjamski grad pri Postojni zaprt 5. aprila, kar lepo sovpada s snemanjem The Witcher. Po pisanju spletnega portala gre torej za še eno možno lokacijo snemanja tretje sezone The Witcher, ki pa še ni potrjena.

Tretjo sezono nadaljevanke pa bodo snemali tudi na Hrvaškem, kjer naj bi snemanje potekalo na otoku Krku in v okolici Pulja, ter v Italiji. Glede slednje je spletni portal pridobil le informacijo, da naj bi snemanje potekalo na Južnem Tirolskem, informacij o natančnih lokacijah niso uspeli pridobiti.

Televizijsko nadaljevanko The Witcher je za Netflix ustvarila Lauren Schmidt Hissrich. Temelji na istoimenski knjižni seriji poljskega pisatelja Andrzeja Sapkowskega. Njegova saga The Witcher, ki jo je začel v obliki kratkih zgodb pisati sredi 80. let prejšnjega stoletja, pripoveduje zgodbo o lovcih na pošasti z nadčloveškimi sposobnostmi. Eden od njih je protagonist serije The Witcher, Geralt iz Rivie, ki mu bralec sledi na dogodivščinah po domišljijski deželi, v kateri ob mečih in lokih obstajajo tudi čarovnije.

Svetovno prepoznavnost je sicer The Witcher pred nadaljevanko dosegel s serijo videoiger.

