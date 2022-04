POP TV in Levica in Luka Mesec

Stopnjevanje neke dolgotrajne mržnje

Luka Mesec (v sredini), edini gost soočenja, ki ga je voditelj Jani Muhič jezno nadrl

© POP TV

Saj je jasno, da POP TV in Levica težko najdeta isti jezik. POP TV je za Levico razpečevalka vzhodnoevropskega kapitalizma po neoliberalnih vzorcih, ki so jih zasnovali Američani že ob ustanovitvi te televizije. Kar je pač res: to je bil koncept že na začetku, POP TV hoče od nas, da se režimo banalnostim, da jemo tržni kapitalizem, da vemo, da je lastnina bolj sveta od Device Marije, vse, kar je zunaj kapitalizma in neoliberalizma, pa naj mrzimo. To diha iz celotnega programa tega medija, od tekmovanj podjetnikov, ki, če jim kapital blagovoli, lahko prodajajo svoje izdelke v trgovinah sponzorja, do seveda resničnostnih šovov, kot je Ljubezen po domače, kjer se nacija smeje ljudem, ki so hodili v posebne programe šolanja. Je pa res: POP TV ima dober informativni program, vse boljši, morda je to prineslo staranje, kdo ve, a POP TV zna delati televizičen informativni program, kar sicer ni tako težko, ko se največja konkurenca (TV Slovenija) še vedno pogosto vede, kot da je radio s sliko. A njihova razkritja, njihove razlage, tudi zapletene ekonomske, so res dobri, in dobri so po celotnem spektru oddaj, dobra je tudi zadnja oddaja, ki so jo lansirali v slovenski eter, Slakov intervju. Pač znajo delati televizijo – to ni javna televizija, je komercialna, v vseh razsežnostih te besede, ampak ko gre za informativni program, je profesionalno komercialna, ne banalna. POP TV se drži dobro tudi zadnji dve leti, v času avtokracije – sploh ker avtokrat ves čas pritiska na lastnike televizije in napada novinarje. A POP TV se ne da in, na primer, spremlja proteste, pa naj Janša, Hojs, Tonin in Počivalšek še tako pritiskajo. In ne samo to: nikjer ne pokaže, da v resnici bije bitke z avtokratom, ne dela se junaka, ne dela se revčka – pač pelje svoj posel iz dneva v dan.