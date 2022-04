Film tedna: Nemirni

Drama o paru, ki raziskuje meje svojega razmerja

V Kinodvoru bo, 13. aprila ob 20.30 premiera filma Nemirni v režiji Joachima Lafosseja. Gre za dramo o paru, ki raziskuje meje svojega razmerja, ko se ob soočanju z bipolarno motnjo na preizkušnji znajdejo ljubezen, medsebojno sprejemanje in seveda upanje.

Damien, Leila in njun sin Amine preživljajo brezskrbne počitniške dni na obali. A ko se Damien odpravi plavat in se po nekaj urah brez dodatnega pojasnila vrne, kot da se ni nič zgodilo, na družino leže temna senca. Damienove težave se stopnjujejo z nespečnostjo in nenadnimi čustvenimi izbruhi, dokler zdravniki ne ugotovijo, da boleha za bipolarno motnjo. Po prihodu iz bolnišnice se vrne k svojemu delu, slikanju abstraktnih podob in restavriranju starega pohištva, Leila pa se znajde pred težko, na videz nemogočo nalogo: živeti s človekom, ki se kljub zdravilom izgublja v svoji nepredvidljivosti in je občasno le senca tistega, ki ga ljubi.

"Scenarij so sprva navdihnile moje izkušnje z bipolarnim očetom. Želel je biti fotograf in res se je s fotografijo nekaj časa ukvarjal, vendar v resnici ni izpolnil svojih sanj. Predal mi je veliko občudovanje predvsem portretnih umetnikov in že od začetka sem razmišljal o delu Juliena Magra, v upanju, da najdem vsaj malo te izjemne preprostosti," je zapisal režiser.

Joachim Lafosse je diplomiral na inštitutu IAD v Louvain-la-Neuvu. Številne nagrade si je prislužil že s prvim celovečernim filmom, Folie privée (2004). Leto 2006 je bilo za mladega režiserja prelomno: njegov delno avtobiografski Ça rend heureux je bil prikazan v tekmovalnem sporedu festivala v Locarnu in prejel veliko nagrado na festivalu Premiers Plans v Angersu, tretji celovečerec Nue propriété pa se je uvrstil v tekmovalni program Beneškega filmskega festivala, kjer je osvojil nagrado SIGNIS.

Leta 2008 je bil v sekciji Štirinajst dni režiserjev v Cannesu premierno prikazan Lafossov četrti celovečerec Élève libre. Na festival se je režiser vrnil leta 2012, ko je v sklopu Posebni pogled predstavil film Najini otroci, vpogled v psihološko dinamiko pred tragedijo detomora. Film je bil večkrat nagrajen, predvajali pa smo ga tudi na rednem programu Kinodvora. Leta 2015 so sledili Beli vitezi , uprizoritev odmevne afere iz leta 2007, ko so pripadniki francoske dobrodelne organizacije skušali pretihotapiti večje število otrok iz Čada v Francijo. Film je Lafossu med drugim prinesel nagrado za najboljšo režijo v San Sebastiánu.

Režiserjev naslednji celovečerec Ko ljubezni ni več (2016), družinska drama o odtujenem paru, ki si ne more privoščiti ločitve, je bil premierno prikazan v canskem sklopu Štirinajst dni režiserjev, ogledali pa smo si ga lahko tudi na našem rednem sporedu. Lafossov osmi celovečerec Naprej (2018), portret zapletenega odnosa med materjo in sinom (Virginie Efira in Kacey Mottet-Klein), je bil leta 2018 premiero predvajan v sekciji Dnevi avtorjev Beneškega filmskega festivala. S filmom Nemirni se je režiser lani prvič uvrstil v glavni program festivala v Cannesu.

PJ1Sol_q5x8