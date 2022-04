Več Pirkoviča!

Kaj si misliti o premieru, ki si za svoje pribočnike izbere takšne ljudi?

Janšev prvi novinar Igor Pirkovič (drugi z desne) med vodenjem predvolilnega soočenja

© TV Slovenija

Vsi vemo, pa nihče noče izreči, pa dajmo tukaj: če bi Janez Janša pustil na RTV Slovenija staro ekipo, če bi pri miru pustil oddaje Studio City, Utrip, Zrcalo tedna, Globus in Tarčo, bi mu šlo danes v podobi javnosti neprimerno bolje. Bolje bi mu šlo, ker bi se stara ekipa v svojem izpričanem slogu trudila za uravnoteženo poročanje, torej bi bilo v vsaki oddaji nesorazmerno preveč ljudi, ki zastopajo vlado in vladajoče, da jim pač ne bi kdo preveč težil ali jih kritiziral. Z drugimi besedami: takšna, kot je bila javna TV Slovenija prej, je bila že čisto dovolj nekritična do oblasti, ostrih in progresivnih novinarjev in urednikov je bilo malo, s svojim (ne)delom so pogosto dajali kredibilnost vladi in tudi njenemu predsedniku. Poleg tega je bila RTV Slovenija že doslej čisto dovolj prestreljena z Janševim kadrom ter tudi z neoliberalnimi novinarji in voditelji. Če bi hotel, da mu TV Slovenija »pomaga« med kampanjo, bi jo pustil, naj visi med nebom in zemljo, več koristi bi bilo kot škode.

Ampak Janša se seveda ni mogel upreti, njegov avtoritarni jaz je tudi tokrat udaril na plano in tako zapovedal čistko ter na vsa vodilna mesta nastavil svoje ljudi – poimensko jih je izbral. Od predsednika programskega sveta do generalnega direktorja, od odgovornih urednikov do prvega novinarja Pirkoviča. In zdaj televizijo vodijo ljudje, ki predvsem delajo za Janšo, ne pa za gledalce in zavod, v katerem so zaposleni. Pri tem ne moremo mimo ubogega Pirkoviča. Saj razumemo, Janša hoče imeti svojega človeka. Človeka, ki bi zanj naredil vse. Ampak Pirkovič temu res ni dorasel. Pač dela mu škodo – saj se ne pritožujemo, saj se ne! Ampak ko človek vidi Pirkoviča, točno ve, kakšen je njegov domet. Kako slab moraš biti v presoji, da se obkrožiš s takimi revčki? Kaj je s tem premierom? Pirkovič in odgovorna urednica informativnega programa Rebernik pač res delata slabo – pa ne slabo kot novinarja, slabo delata kot propagandista SDS. Še več: TV Slovenija je v zadnjem mesecu postala vodilna antireklama za Janšev režim – in to pri volivcih strank, ki naj bi to vlado podpirali. Dekonstrukcija RTV Slovenija pa je tudi zadnji dokaz za tiste, ki so še vedno gojili vsaj malo upanja, da Janša resno misli. Na volitve bodo tekli – če ne zaradi drugega, zato da bi se rešili te realsocialistične, putinovsko-brežnjevske televizije. Ker to je tako slabo, tako neverjetno neprofesionalno, bedno, prozorno in ceneno.

Saj se ne pritožujemo. Za Slovenijo je to zelo dobro. Pirkovič in Rebernikova bosta verjetno naredila za zmago nasprotne strani več kot vsi plakati in ves denar, ki so ga letos v kampanjo vložile vse stranke skupaj. Take antireklame, takega razkritja, kaj ta ubogi režim je, se nismo mogli nadejati. In opozicija tudi ne.

Zato naj ponovimo: več Pirkoviča, več Možine, več dokumentarcev o Udbi, več okroglih miz s slabimi, a za premiera pravimi gosti (to so zanj pametni in modri ljudje?), še več nepripravljenih soočenj.

Po volitvah volivcem res ne bo treba razlagati, zakaj potrebujemo hitre in odločne spremembe zakona o RTV Slovenija. Prosili bodo zanje. Ker to ni desno, ni janševsko, ni avtoritarno, ni orbánovsko. To je zgolj tako zelo zanič.