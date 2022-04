Film tedna: Notre-Dame v plamenih

V kinematografih bo od 21. aprila dalje na ogled film Notre-Dame v plamenih v režiji Jean-Jacquesa Annauda, ki predstavlja ponazoritev uničujočega dogodka, ki se je zgodil 15. aprila 2019, ko je katedrala utrpela največji požar v zgodovini. Film prikazuje kako so pogumni moški in ženske postavili svoja življenja na kocko, da bi omilili škodo in rešili, kar se je rešiti dalo.

Bilo je okoli šestih zvečer, 15. aprila 2019, ko se je zgodilo nekaj nepredstavljivega: pred nejevernimi očmi številnih očividcev in kamer z vsega sveta, so pariško stolnico Notre-Dame zajeli plameni. Požar so naposled obvladali okoli treh zjutraj, po osmih urah ognjene stihije, ki je besnela v več kot osemsto let starem kulturnem spomeniku, najbolj obiskanem objektu v vsej Evropi. Štiristo gasilcev se je neumorno bojevalo z ognjenimi zublji, da bi preprečili popolno izginotje Notre-Dame; uspelo jim je preprečiti sesutje glavnega zvonika in rešiti so skušali verske relikvije in neprecenljive umetnine.

Filmski spektakel je režiral sloviti francoski režiser Jean-Jacques Annaud, ki ga poznamo po kultnem filmu Ime rože po istoimenskem romanu Umberta Eca. V filmu je uporabil številne video posnetke, ki so jih posneli gasilci in pariška policija, kot tudi pričevanja članov gasilskih brigad, prebivalcev in zaposlenih v katedrali.

V središču zgodbe je veličastna katedrala Notre Dame. Na drugi strani imamo njenega nasprotnika, usodnega, uničujočega demona, ogenj. V filmu bomo lahko spoznali neverjetno pogumne mlade ljudi, ki so bili tistega usodenga dne za Notre Dame pripravljeni dati svoje življenje, da bi rešili zidove in dediščino Notre Dama. Režiser Annaud se je že od začetka zavedal, da bo to velik film in da bo za predstavitev tako neverjetne zgodbe potreboval ogromno informacij, ter da se bo moral osredotočiti na resnične podatke, pričanja ljudi, ki so od blizu doživeli to strahoto, ki se je dogajala v tistih nepozabnih urah. Prav zato se je najprej osredotočil na dejstva, ki jih je imel in jih uredil kronološko. To ni bila najlažja naloga, saj je ugotovil, da ima vsaka priča svojo razlago zgodbe o tem, kje in kako naj bi se požar začel in tudi o tem, kdaj naj bi prvi gasilci prispeli na lokacijo.

A glavno vprašanje ostaja, kaj je bil pravzaprav resnični razlog vrzoka požara. Vse do danes, skoraj 3 leta kasneje, še vedno nimamo odgovora na to pomembno vprašanje in uradna preiskava še vedno poteka. "Namen filma nikoli ni bil, da pride resnici do dna ali da opravi delo namesto glavnih preiskovalcev," pravi Annaud. Odkril bo mnoge možne razloge, a pravi dokazi manjkajo. Notre Dame v plamenih temelji na dejstvih, ki so znana in prikaže sago reševanja katedrale, zato režiser poudari: "Prikazali bomo kako so jo pogumni ljudje rešili, ne zakaj in kako je bila skoraj uničena."

5KQklcGtE5w