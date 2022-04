Obuditev glasbene osi, ki je Reko in Ljubljano povezovala že od prejšnjega stoletja

Reka je bila v bivši Jugoslaviji poleg Ljubljane, Zagreba in Beograda edina punk prestolnica, ki je ohranila držo drugačnosti in sporočilnosti tudi v času, ko se je punk transformiral v novi val

Paraf

V Kinu Šiška bo, 20. aprila ob 20. uri potekal dogodek RI – LJ – NEW WAVE REUNION, ki se bo začel s koncerti zasedb Jao, Grad, Lublanski psi in Paraf. Muzej punk kulture pod kuratorstvom Esada Babačiča bo po koncertu v podhodu Braneta Bitenca pod Celovško cesto (v neposredni bližine Kina Šiška) slovesno odkril spominsko ploščo v spomin pesniku punk poezije in frontmanu zasedbe Otroci socializma.

Reška glasbena scena je bila od nekdaj enotna a hkrati razgibana – Reka je bila v bivši Jugoslaviji poleg Ljubljane, Zagreba in Beograda edina punk prestolnica, ki je ohranila držo drugačnosti in sporočilnosti tudi v času, ko se je punk transformiral v novi val. Predvsem zgodnja reška scena je bila zelo tesno povezana z ljubljansko.

Več kot polovica ključnih posnetkov reških glasbenikov iz obdobja novega vala je nastala ravno v Ljubljani. Med Ljubljano in Reko je nastala močna glasbeno – kulturna os, obe mesti so povezovali številni reški študenti, ki so preživljali čas v Ljubljani, potekala je izmenjava mnenj, novih glasbenih prijemov ter ‘diy’ idej na področju osebnega izražanja. O tem, kako močna je bila povezava med mestoma, priča tudi dejstvo, da so reške zasedbe večkrat stale na koncertnih odrih v Ljubljani, kot v Zagrebu.

Veliki koncert RI – LJ – NEW WAVE REUNION bo potekal v sredo, 20. aprila, v Kinu Šiška.

Na dogodku v Kinu Šiška bodo predstavili tudi reizdajo Antologije Riječki Novi val, izdane pri založbi Dallas Records, knjigo KRI (Brane Bitenc, založba Hiša Imen), ter vinilko Otroci socializma, ki je prvič v zgodovini izšla konec lanskega leta.

Jao

Ob 40-letnici punka na Reki je leta 2019 na novo zaživela skupina Paraf, še istega leta je bil izdan box set Paraf Sabrana Djela (1976 – 1987). Bojan Muščet je ob izidu antologije v spremni besedi zapisal: "Parafi so pomembno vplivali na glasbena dogajanja v nekdanji Jugoslaviji. Konec sedemdesetih in v prvi polovici osemdesetih let so inavgurirali in kreirali prelomnico v pojmovanju in prakticiranju popularne glasbe ter njene vloge v družbi. Bili so ena prvih punk pojav izven Velike Britanije, poleg ljubljanskih Pankrtov so sledili globalnemu glasbenemu prevratu, ki so ga iz narekovali Sex Pistols, The Clash, The Damned in drugi."

Skupina Grad je začela delovati leta 1985 ter zelo hitro postala ena najboljših skupin na področju bivše skupne države. Tega leta so začeli z ustvarjanjem tudi LET3, Fit, Ogledala in Cacadou Look (zbrani v Antologiji Riječki novi val). Po 12 letih diskografske pavze se legendarni rokerji vračajo na odre.

Kultna ljubljanska skupina Lublanski psi je nastala konec sedemdesetih let in začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 2004 je izšel CD Hrapavogrobo te ljubim, ki je bil prvi diskografski izdelek skupine in tudi prvi poskus oživitve legendarne zasedbe, CD-ju pa je bil dodan bonus disk z naslovom Drenjanje s sodrgo, kjer je objavljenih devet skladb skupine Lublanski psi iz obdobja 1979-1981.

