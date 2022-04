Film tedna: Bergmanov otok

Melanholična meditacija o razmerjih, igriv razmislek o ustvarjalnem procesu ter intimen poklon švedskemu mojstru Ingmarju Bergmanu

V Kinodvoru bo od 25. aprila na ogled film Bergmanov otok. Avtobiografsko navdahnjeni film režiserke Mie Hansen-Løve je melanholična meditacija o razmerjih, igriv razmislek o ustvarjalnem procesu ter intimen poklon švedskemu mojstru Ingmarju Bergmanu.

Chris in Tony sta poročena filmska režiserja, ki se odpravita na delovni dopust na švedski otok Farö. Gre za kraj, ki je imel posebno mesto v življenju Ingmarja Bergmana in danes velja za romarsko točko njegovih oboževalcev. Oba upata, da bosta, obkrožena s slovito zapuščino, našla navdih za svoja nova projekta. A v tej idilični pokrajini na dan privrejo razpoke v njunem zakonu. On, že uveljavljen filmar, je dve desetletji starejši, ona pa še vedno skuša najti ravnovesje med poklicem in materinstvom.

"Film se je porodil, še preden je bil za prizorišče izbran Farö, kot ideja o režiserskem paru na filmski lokaciji, ki se ukvarja s težavami, skrivnostmi in prednostmi ustvarjalnega procesa ter močjo, ki jo človek lahko najde v lastni ranljivosti, ko se z njo spoprime. Tako kot vsi Bergmanovi občudovalci Farö od nekdaj štejem za mitičen kraj. Ob njegovi smrti je šla vsa njegova lastnina na dražbo. To srečanje med Bergmanom legendo in resnično osebo, fizičnim človekom skozi njegove predmete, se mi je zdelo navdihujoče," je zapisala režiserka.

Mia Hansen-Løve je še pred svojim formalnim šolanjem na pariškem Konservatoriju dramskih umetnosti kot igralka nastopila v filmih Oliviera Assayasa Konec avgusta, začetek septembra (1998) in Les destinées sentimentales (2000). Med letoma 2003 in 2005 je pisala za Cahiers du Cinéma in režirala nekaj kratkih filmov. Celovečernemu prvencu Vse je oproščeno (2007) so sledili Oče mojih otrok (2009, posebna nagrada žirije v sekciji Posebni pogled v Cannesu), Zbogom, prva ljubezen (2011, posebna omemba v Locarnu), Eden (2014), Prihodnost (2016, srebrni medved za najboljšo režijo na Berlinalu) in Maya (2018). S svojim sedmim celovečercem Bergmanov otok se je režiserka prvič uvrstila v glavni program festivala v Cannesu.

INYeZUpU8r8