Slovenski umetniki na Kitajskem

Na Kitajskem do 10. maja gostuje razstava Sodobno = sveže, ki prinaša pregled grafične produkcije osmih slovenskih umetnikov različnih generacij v zadnjih petih letih

Vesna Drnovšek: Iz serije Dve v vrsto, 2021, kolagrafija in jedkanica (z intervencijo Nataše Mirtič)

V Chengduju na Kitajskem gostuje razstava Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC) z naslovom Sodobno = sveže. Razstava prinaša pregled grafične produkcije osmih slovenskih umetnikov različnih generacij v zadnjih petih letih. Na Kitajskem bo gostovala do 10. maja.

Na razstavi so predstavljena dela umetnikov Vesne Drnovšek, Nataše Mirtič, Mihe Eriča, Črtomirja Freliha, Svetlane Jakimovske Rodić, Matjaža Gederja, Zore Stančič in Helene Tahir.

Slovenski umetniki, katerih dela so predstavljena na razstavi, v svojih umetniških praksah ustvarjajo podobe našega časa, ki so fluidne in multidisciplinarne tako v pristopu kot v jeziku in raziskovanju. Večina premika meje grafičnega medija.

Umetniki uporabljajo širok razpon tehničnih, formalnih in konceptualnih praks. Ne osredotočajo se le na tehnično znanje, saj dela razkrivajo različne stopnje njihovega ustvarjalnega procesa. Vsak ima poseben in interdisciplinaren pristop, ki združuje tradicionalne metode tiskanja z različnimi mediji in predstavitvenimi strategijami, so ob tem zapisali v MGLC.

Izbor umetnikov in njihovih del je opravila kustosinja razstave Breda Škrjanec ki se je oprla na tematske in konceptualne smernice, ki se pojavljajo v sodobni grafiki kot tudi v umetnosti na splošno. Umetnine se odzivajo na globalni politični preobrat, izražen v militantnosti in/ali vzponu avtoritarnih režimov, ali pa s posebnim poudarkom na spolu in drugačnosti raziskujejo, kako strukture moči v družbi oblikujejo identiteto.

Druga pomembna tema se nanaša na krajino, ekologijo in načine, kako se ljudje odzivajo na okoljske izzive antropocena. Ne nazadnje umetniki uporabljajo tisk za ustvarjanje bolj introspektivnih del, ki raziskujejo teme, kot so spomin, zaznavanje, psihološka stanja in nostalgija.