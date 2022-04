V deželi močnih žensk

Na avstrijskem Koroškem snemajo film o mednarodno znani slikarki Marii Lassnig, ki se je leta 1919 rodila kot Maria Eleonora Gregorc

Maria Lassnig, dobitnica zlatega leva za življenjsko delo na beneškem bienalu, je umrla leta 2014 na Dunaju.

© Wikipedia

Na avstrijskem Koroškem trenutno snemajo film o mednarodno znani avstrijski slikarki Marii Lassnig, ki se je kot Maria Eleonora Gregorc rodila leta 1919 v Kapeli na Grobniškem polju na avstrijskem Koroškem. V avstrijske kinematografe naj bi film prišel čez dobro leto dni, poroča na spletni strani avstrijska televizija.

Delovni naslov filma je V deželi močnih žensk. V vlogi slikarke kot deklice in starejše ženske igra avstrijska gledališka in filmska igralka Birgit Minichmayr.

"Imela sem veliko spoštovanje, predvsem ker jo zelo občudujem in obožujem. Najprej sem morala najti vrata za vstop v njen kozmos" je povedala o vlogi.

Režiserka filma je Anja Salomonowitz, ki pravi, da bo film izrazno močan po barvi, tonu in osebnosti. Prav osebnost slikarke naj bi bila po besedah režiserke v ospredju filma.

"Nikoli ni želela, da bi omenjali njeno starost. Vztrajala je, da nosi športne hlače, da je mlada in da je fizično fit."



Anja Salomonowitz,

režiserka

"Nikoli ni želela, da bi omenjali njeno starost. Vztrajala je, da nosi športne hlače, da je mlada in da je fizično fit," je ob tem povedala Anja Salomonowitz.

Za potrebe filma so med drugim poustvarili slikarkino razstavo iz leta 1974, ko je v dvorani grbov deželnega zbora avstrijske Koroške bil med drugim na ogled akt njenega takratnega partnerja, kar je povzročilo velik škandal in so morali sliko zakriti. Prav omenjena slika pa je takrat povezala slikarko s tedaj 18-letnim Arnulfom Rainerjem.

Rainerja, ki je bil več kot umetničin slikarski kolega, igra komaj 16-letni Oskar Haag iz Celovca. Kot je povedal, je sam velik občudovalec slikarjev. Na vlogo se je zelo poglobljeno pripravljal z branjem Rainerjevih intervjujev in obiskovanjem muzejev, kjer so razstavljena njegove dela, ter se tudi poučil o življenju Marie Lassnig.

Maria Lassnig, dobitnica zlatega leva za življenjsko delo na beneškem bienalu, je umrla leta 2014 na Dunaju.

cjhR3YEOoK8