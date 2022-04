REJVikend

Izbor klubskih dogodkov od četrtka do sobote.

Četrtek, 28. april

(21.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Level 23 (Gewalt + Brgs & Umdhlebi: Red Moon)

Petek, 29. april

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Glitteris)

(22.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: DJ Trikotnik (klubski večer)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rapetek 166: Munje Records (Fraw Blanka, Vuki Vuk + gostje)

(22.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Duki)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Run from the Forest, Run (DJ Void, Stipo, BLN in Maša)

(22.00): K4 Ljubljana: K4DNB: Bass Fighters x Basolovka (Bazen: Wooga, Spencah, Peree, Aniline, Kryptonite, Damage Over Time. Bar: Lionshine, Dominus Diaboli, Nukleus, DJ L.T.)

Sobota, 30. april

(20.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Vstanite, v suženjstvo zakleti! (Selektor Dinarid, DJ Grunf)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: La segunda venida del Sexo Cósmico (Anásta, Đakka, Russell Sprout, Jaša, Blažen DJ)

(22.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Synthetic Telepathy [PsyTechno] (MaiaB, Laylae)

(23.00): K4 Ljubljana: Tektonika (Scalameriya & VSK)

