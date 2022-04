Buu! Levica prihaja!

POP TV je šel v strašenju pred Levico tako daleč, da smo raje gledali Jožeta Možino. A ne dolgo.

Uroš Slak (levo) in Joc Pečečnik (desno) goreče izganjata Levico iz bodoče koalicije.

V tej rubriki smo se že večkrat obregnili ob paranojo, ki jo glede Levice zganja POP TV, zlasti novinarja Uroš Slak in Petra Kerčmar. In brez dvoma je bila njuna kampanja uspešna – po vsej Sloveniji namreč že vsaj leto dni hodijo poblazneli podjetniki, ki mislijo, da jim bo Levica pobrala podjetja, hiše, avte, vikende, nekateri pa se bojijo, da jim bo spreobrnila tudi otroke, ki bodo potem njihovo »težko prigarano« podarili rdeči falangi, da bo jedla rdeči kaviar in pila rosé. In po tej kampanji res nič več ne zaleže – vse floskule o Levici so se tako prijele, da še mamke na trgu razlagajo, kako jim bo vzela stanovanje, ker ga ne posesajo v 15 minutah, ker so že prestare. Hitijo, hitijo, pa ne gre – 16 minut in si brez stanovanja. Seveda je tudi Miha Kordiš iz Levice dodajal drva na ta ogenj, a večina stvari, ki so jih govorili v Levici, od solastništva zaposlenih (kar je Slak prevedel v nacionalizacijo podjetij) do obdavčitve praznih stanovanj (kar ni odvzem stanovanja), je postala skozi POP TV direktna grožnja prebivalcem.