Če ne moreš nikomur zaupati – kako sploh živeti?

Igrani prvenec Darka Sinka je tragikomedija o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija

V Kinodvoru bo danes, 4. maja ob 20.30 premiera prvenca Inventura scenarista in režiserja Darka Sinka. Gre za tragikomedijo o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. Pred projekcijo bodo na letnem vrtu kavarne ob 19.30 uri nastopili Teo Collori in Momento Cigano, po projekciji pa se bo predstavila filmska ekipa.

Nekega dne, ko Boris po večerji bere v svoji sobi, nekdo strelja nanj skozi okno. Pride policija in začne se preiskava pod vodstvom kriminalista Andreja. Ker je Boris povsem običajen človek, ki nima sovražnikov in ni v sporu z nikomer, policija ne najde nobenih osumljencev in zadevo zaključi z ugotovitvijo, da je šlo za golo naključje. A Boris se s tem ne more sprijazniti. Poln dvomov se odloči in sam razišče, kdo mu streže po življenju in zakaj.

"Samota, iskanje ljubezni, strah, paranoja, dvom, relativizacija naših predstav o življenju – vse to ustvarja tematsko jedro filma. A k tem ‘težkim’ temam želim pristopiti v zabavnem in ironičnem tonu. V prvi vrsti gre za žanrski film, neke vrste eksistencialni triler z elementi črne komedije. Borisovo situacijo vidim tako smešno kot tragično. Če ne moreš nikomur zaupati – kako sploh živeti? In če si vse življenje ljudi okrog sebe ocenjeval napačno – mogoče ne moreš zaupati niti samemu sebi? Inventura ponuja zgodbo o človeku, čigar podoba sveta in njegovega mesta v njem je razkrojena. Ironija in moč tega moralnega zloma pripovedujeta o današnjem času, ko ne moremo več ločiti pristnega od lažnega, ko se krepi nezaupanje in začnejo odnosi, ki smo jih nekoč imeli za samoumevne, razpadati," je o filmu zapisal režiser.

Darko Sinko je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in na AGRFT, smer filmska režija. Režiral je več kratkih in dokumentarnih filmov, med njimi Hiške (2014, v sorežiji z Matjažem Ivanišinom) in Sošolki (2014), nagrajeni z vesno za najboljši scenarij na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Inventura je Sinkov prvi igrani celovečerec.

Svetovna premiera filma je bila na lanskem filmskem festivalu v San Sebastianu v Španiji, kjer je film doživel izredno lep odziv. Na 24. Festivalu slovenskega filma je prejel 4 vesne (vesna za najboljšo režijo, igralca, stranskega igralca, izvirno glasbo) in posebno omembo Art kino mreže Slovenije (nagrada za najboljšega debitanta). Marca letos je film doživel svojo italijansko premiero na filmskem festivalu v Bergamu.

Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše December iz Ljubljane, producenta sta Vlado Bulajić in Lija Pogačnik. Koproducent filma je RTV Slovenija, sofinanciral ga je Slovenski filmski center. V slovenskih kinematografih bo na ogled od 5. maja.

