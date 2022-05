Kam so šli?

Danes odprtje razstave Mladininih fotografov z naslovom To ni naša vojna!

Bosanska begunka, Ljubljana, maj 1992

© Diego Á. Gómez

Danes ob 19. uri bo v Galeriji Fotografija v Ljubljani odprtje razstave z naslovom To ni naša vojna!, na kateri bodo na ogled fotografije, ki so jih ustvarili nekateri takratni fotografi Mladine. Gre za zgodbe pregnancev iz BiH v času postjugoslovanske vojne na Balkanu.

Utrinki so dela Diega Á. Gómeza, Boruta Krajnca, Barbare Čeferin in Jožeta Suhadolnika, razstava pa je del projekta Zgodilo se je čisto blizu nas, ki se odvija ob 30. obletnici pričetka vojne in prihoda pregnancev iz BiH v Slovenijo.

"Ko so kot otroci leta 1992 zapustili Srebrenico, so bili njihovi starši še živi. In tisti najstnik iz Srebrenice, ki so ga zaradi neposlušnosti iz Postojne kazensko premestili na Bloke. Mlada Sunčica z dvema otrokoma … Kam so šli?"

"Včasih se vprašam, kaj se je zgodilo z njimi in kam jih je vodila pot, po tistem, ko so zapustili Slovenijo. Šemsa, ki si je v nekdanji vojašnici na Roški morala izprositi dovoljenje za izhod, da je lahko mladi materi, za katero jo je skrbelo, da ne bo ostala sama, odnesla darilo za novorojenčico. Mladoletni Senaid, ki je nekje v okolici Postojne kopal jarke za lovsko kočo. Srebreniški otroci brez staršev v kasarni na Blokah. So jih še kdaj videli, svoje starše? Ko so kot otroci leta 1992 zapustili Srebrenico, so bili njihovi starši še živi. In tisti najstnik iz Srebrenice, ki so ga zaradi neposlušnosti iz Postojne kazensko premestili na Bloke. Mlada Sunčica z dvema otrokoma … Kam so šli?" je v predstavitvenem besedilu zapisala Marjeta Doupona.