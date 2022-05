Film tedna: Dej no

Intimna zgodba o vezeh med odraslimi in otroki

V Kinodvoru bo 11. maja ob 20.30 premiera filma Dej no, v katerem režiser Mike Mills, navdihnjen z lastno izkušnjo starševstva, pripoveduje intimno zgodbo o vezeh med odraslimi in otroki.

Johnny je radijski novinar, ki potuje od mesta do mesta in najstnike sprašuje o njihovih pogledih na prihodnost. Njegovo samotno rutino pa prekine sestrina prošnja, da za nekaj dni popazi na njenega devetletnega sina. Johnny, ki še nikoli v življenju ni skrbel za otroka, vzame živahnega, pronicljivega Jesseja s seboj na pot …

"Začelo se je z arhetipsko podobo moškega in otroka, ki se držita za roke in hodita skozi pokrajino. Poigrati sem se hotel z nasprotji. Film po eni strani prikazuje tiste najmanjše trenutke, kopanje otroka, pogovor pred spanjem, po drugi strani pa potujemo v velika mesta in poslušamo mlade, ki glasno razmišljajo o svoji prihodnosti in o prihodnosti sveta. Intimna zgodba se razvija pred ozadjem veliko večje zgodbe. Ta spekter pogosto začutim ob svojem otroku: najin skupni čas je zelo zaseben, hkrati pa so prisotna vsa največja življenjska vprašanja. Kar se je začelo kot poskus dokumentiranja in raziskovanja življenja z mojim otrokom, je postalo tudi portret odnosa, ki se je razvil med Joaquinom in Woodyjem. To sem resnično želel ujeti. Takšni trenutki me kot filmskega ustvarjalca najbolj navdušujejo: ko stvari postanejo žive, nepredvidljive, presenetljive," je zapisal režiser.

Mike Mills je filmski ustvarjalec, grafični oblikovalec in umetnik. Njegov celovečerni prvenec Palec moj najdražji (Thumbsucker, 2005) je bil nagrajen na festivalih Sundance in Berlinale. Na rednem sporedu Kinodvora smo si pred leti lahko ogledali Millsov drugi celovečerec Začetniki (2010), poklon režiserjevemu očetu, ki je na stara leta razkril svojo istospolno usmerjenost. Film je prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca. Z Ženskami 20. stoletja (20th Century Women, 2016), ljubezenskim pismom materi, si je Mills prislužil nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij. Navdih za svoj četrti celovečerec Dej no pa je režiser našel v pogovorih s svojim otrokom.

Mike Mills je za produkcijsko hišo, ki jo je ustanovil z Romanom Coppolo, režiral tudi videospote za skupine in glasbenike, kot so Air, Pulp, Yoko Ono, Moby in Jon Spencer Blues Explosion. Oblikoval je ovitke za albume, med drugim za Sonic Youth, The Beastie Boys, Boss Hog in Buffalo Daughter. Poleg tega je kot umetnik razstavljal v številnih uglednih galerijah. Leta 2009 je izšla njegova monografija Mike Mills: Graphics Films.

