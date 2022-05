Antimilitaristično in antitotalitaristično gibanje

"Mislim, da je bil nadrealizem izrazito politično gibanje, oblikovalo se je po prvi svetovni vojni in obstajalo med obema vojnama, v obdobju razcveta novega nacionalizma. Šlo je za zelo antimilitaristično in antitotalitaristično gibanje. Logike sanj, halucinacij in nezavednega kot metodologije niso uporabljali zato, da bi pobegnili v drug svet, temveč kot način razumevanja sedanjosti, o kateri je bilo tedaj verjetno težko razmišljati ali jo tematizirati. Danes na neki način živimo v podobnem svetu – ne mislim le na trenutno vojno in pandemijo, pomislimo še na škodljive voditelje, kot sta Trump in Bolsonaro ter vzpon radikalne desnice. Zlasti med izolacijo v času pandemije so številni umetniki morda našli uteho v uporabi introspektivnih orodij, da bi tako govorili o sedanjosti."

(Kuratorka 59. beneškega bienala Cecilia Alemani o tem, kako gleda na politični vidik nadrealizma; v intervjuju za Program Ars)