Najboljši kandidat

Marko Milenković, tipičen proizvod POP TV, ki ni razumel in ne bo nikoli razumel

Prazen Marcelov stol in vsiljeni voditelj Marko Milenković

© TV Slovenija

Ne bomo dovolili POP TV, da se izogne odgovornosti za to žalostinko, ki danes topega pogleda samozavestno koraka po TV Slovenija. Marko Milenković je namreč tipičen proizvod POP TV. Na njej smo morali leta gledati njegovo fundamentalistično, poenostavljeno, jastrebovsko pokrivanje ekonomije, ko nam je prodajal brutalni neoliberalizem, ki ga je sicer dokončno pokopala finančna kriza leta 2008 in se z njim ni več nihče sramotil. Razen POP TV, na njej je ostal denar sveta vladar, denar ima možgane, kapital je ena sama etika in nedolžnost, ker kapital je svoboden, in kdor je svoboden, ta ni pokvarjen.