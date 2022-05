Režiser umrl med snemanjem filma

Večkrat nagrajeni brazilski režiser Breno Silveira je utrpel srčni napad

Brazilski režiser Breno Silveira

© Vir: tvalagoas.com.br

Večkrat nagrajeni brazilski režiser Breno Silveira je umrl med snemanjem svojega najnovejšega filma. 58-letni režiser je v soboto utrpel srčni napad, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP konec tedna sporočili iz režiserjeve produkcijske hiše Conspiracao Filmes.

Silveira je režiral sodobne filmske klasike, vključno s filmom Frančiškova otroka leta 2005 in Gonzaga: De Pai pra Filho (Gonzaga: Od očeta do sina) leta 2012. Veljal je za enega od največjih brazilskih filmskih ustvarjalcev ter simbol brazilske kulture in umetnosti

Po poročanju brazilskih medijev je Silveira umrl med snemanjem svojega najnovejšega filma z naslovom Dona Vitoria, v katerem igra znana brazilska igralka Fernanda Montenegro. Film, ki temelji na resnični zgodbi, govori o starejši ženski, ki je na ulici pred svojim oknom začela snemati preprodajalce mamil ter preko tega odkrila veliko korupcijsko shemo. Film so doslej snemali v brazilski zvezni državi Pernambuco na severovzhodu države.

Silveira je študiral kinematografijo na pariški Šoli Louisa Lumierea. Filmsko kariero je začel kot kot direktor fotografije. Pozornost je pritegnil s filmi, kot je bil Eu Tu Eles iz leta 2000. Film je bil prikazan na filmskem festivali v Cannesu. Kot režiser je debitiral leta 2005 s Frančiškovima otrokoma, ki sta v Braziliji podirala rekordne po številu prodanih vstopnic. Film je prejel štiri brazilske velike nagrade za kinematografijo in bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljši tujejezični film, navaja AFP.

Frančiškova otroka sta bila leta 2009 prikazana v Slovenski kinoteki v okviru retrospektive brazilskih filmov.

Filme Brena Silveire so prikazovali na različnih filmskih festivalih po vsem svetu. Odmevno je bilo tudi njegovo delo na televiziji.

Za njim so ostale soproga in dve hčerki, so še sporočili iz zgoraj omenjene produkcijske hiše.

5OS0kWMZs48