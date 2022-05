Center Rog bo vodila Renata Zamida

Ljubljanski mestni svetniki so ji potrdili polni petletni mandat direktorice javnega zavoda

Renata Zamida

© Borut Krajnc

Ljubljanski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji Renati Zamida potrdili polni petletni mandat direktorice javnega zavoda Center Rog. Renata Zamida je od 7. maja lani v.d. direktorice Centra Rog. Še en mandat na čelu Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) so mestni svetniki potrdili Teji Zorko. Teja Zorko knjižnico vodi od septembra 2019.

Renata Zamida je diplomirala iz novinarstva na Fakulteti za družbene vede ter iz filozofije in splošnega jezikoslovja na ljubljanski Filozofski fakulteti. Najprej je delala kot novinarka, leta 2006 se je zaposlila pri Študentski založbi (danes Beletrina), kjer je med drugim delala na področju posredovanja prevodih pravic na tuje trge. Med letoma 2015 in 2018 je bila članica upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, leta 2016 se je zaposlila na Javi agenciji RS za knjigo (Jak), sprva kot vodja priprav na projekt Slovenija, častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu, od leta 2018 do decembra 2020, ko je bila razrešena, je bila direktorica Jaka. Na mestu direktorice javnega zavoda Center Rog ji mandat začne teči 20. maja.

Kreativno središče Center Rog, ki bo delovalo kot javni proizvodni prostor, naj bi svoja vrata odprlo prihodnje leto. Center Rog, ki se gradi na območju nekdanje tovarne koles Rog, bo namenjen kulturnemu in kreativnemu delovanju, pri tem pa bo poudarek na izdelovalništvu, uporabnih umetnostih, arhitekturi in oblikovanju.

Teja Zorko je na ljubljanski Filozofski fakulteti pridobila naziv univerzitetne diplomirane literarne komparativiste in naziv magistrice znanosti na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Od leta 2002 do leta 2008 je bila pomočnica direktorice Knjižnice Prežihov Voranc. Od novembra 2009 je vodja Slovanske knjižnice, Centra za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke pri Mestni knjižnici Ljubljana, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana je od 1. septembra 2017, piše v gradivih za sejo mestnega sveta.

