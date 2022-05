Danes brezplačno v muzeje

Mednarodni muzejski dan. Od tradicionalnega brezplačnega vstopa in vodenj do odprtja razstav.

Skupinska razstava Vračanje pogleda v Cukrarni

Ob današnjem mednarodnem muzejskem dnevu bo obiskovalcem v številnih slovenskih muzejih in galerijah na voljo pestro dogajanje, od tradicionalnega brezplačnega vstopa in vodenj do odprtja razstav. O potencialih slovenskih muzejev bo govora na strokovnem srečanju muzealcev. Letošnja nosilna tema je moč muzejev.

Slovenski državni muzeji so ob mednarodnem muzejskem dnevu pripravili skupno panojsko razstavo z naslovom Skrita moč muzejev. Na njej se državni muzeji predstavljajo z izbranimi podobami raznolikih predmetov, zbirk ali zgodb iz svojih depojev.

Mednarodni muzejski svet (Icom) Slovenija pa je pripravil urbano razstavo muzejskih plakatov, ki so jih pripravili posamezni muzeji in galerije in so povezani z letošnjo temo mednarodnega muzejskega dne.

Obe razstavi bosta na ogled na Muzejski ploščadi Metelkova pred Slovenskim etnografskim muzejem. Odprli ju bodo ob 12. uri po koncu srečanja slovenskih muzealcev. Po napovedih bodo na strokovnem srečanju spregovorili o potencialih slovenskih muzejev na področju digitalizacije, inovacij in pomenu povezovanja ter sodelovanja v mednarodnem prostoru in načrtih muzejev za prihodnost.

Mednarodni muzejski dan je letos namenjen razmisleku o moči muzejev pri doseganja trajnosti, inovacijah, dostopnosti ter gradnji skupnosti. Muzeji se lahko vključujejo v spodbujanje trajnega razvoja in socialne ekonomije ter razširjanje znanstvenih informacij o okoljskih izzivih. Hkrati so inovativna igrišča za nove tehnologije. Muzeji tudi povezujejo družbo, gradijo skupnosti ter prispevajo k oblikovanju informirane in angažirane civilne družbe, so zapisali pri Icom Slovenija.

Mednarodni muzejski svet (Icom) je leta 1977 zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto mednarodni muzejski dan obeležujejo v več kot 40.000 muzejskih ustanovah v 158 državah sveta.

Muzeji poslej prijazni tudi za pse

Skupnost muzejev Slovenije na današnji mednarodni muzejski dan v slovenskih muzejih uvaja nova znaka Psom prijazen muzej in Psom dostopen muzej, s katerima bodo poslej muzeji obiskovalce seznanjali z možnostjo obiska v družbi pasjih prijateljev.

Znak Psom prijazen muzej tako označuje muzej, v katerega psi nimajo vstopa oziroma je vstop dovoljen samo v določene prostore, je pa zanje pripravljeno mesto, kjer lahko svoje lastnike varno počakajo in se odžejajo. Psom dostopen muzej pa pomeni, da gre za muzej, v katerem lahko psi lastnike spremljajo ob ogledu vseh razstavnih prostorov, zanje pa je pripravljen tudi prostor, kjer lahko lastnike počakajo in se odžejajo.

Psom so poslej dostopni Center Noordung, Belokranjski muzej Metlika, Loški muzej Škofja loka, Kulturni dom Franca Bernika Domžale - Galerija Domžale, Kulturni dom Franca Bernika Domžale - Slamnikarski muzej, Kulturni dom Franca Bernika Domžale - Menačekova domačij, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej Velenje (Velenjski grad, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Hiša mineralov, Kavčnikova domačija, Grilova domačija, Spominski center 1991), Pokrajinski muzej Kočevje, Pomurski muzej Murska Sobota, Slovenski gledališki inštitut, ZKMŠ Litija - enota Mestni muzej Litija, Tržiški muzej, Dolenjski muzej Novo mesto in Notranjski muzej Postojna.

Psom prijazni slovenski muzeji so Galerija Božidar Jakac, Koroška galerija likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej, Posavski muzej Brežice, Pilonova galerija, Pokrajinski muzej Koper, Sinagoga Maribor, Slovenski etnografski muzej, Umetnostna galerija Maribor in Pokrajinski muzej Celje.

Skupnost muzejev Slovenije upa, da bodo z novostjo obiskovalcem še bolj približali muzeje in galerije. Veliko slovenskih muzejev in galerij sicer že sedaj omogoča lastnikom psov obiske muzejskih in galerijskih prostorov, vendar te informacije do sedaj niso bile nikjer zbrane, prav tako pa ni bilo urejeno skupno označevanje in niso bila pripravljena navodila za prijeten in varen obisk muzejev in galerij v spremstvu psov, so sporočili iz Slovenskega etnografskega muzeja.

Skupnost muzejev Slovenije je k sodelovanju kot partnerja povabila Kinološko zvezo Slovenije, ki bo izvajala tudi nadzor nad spoštovanjem pravil s strani muzejev. Nadzor bodo izvajali vodniki reševalnih psov kot "skriti kupci".

Za lastnike psov so pripravili tudi muzejski bonton, ki ga morajo upoštevati obiskovalci s psi, saj želijo, da je obisk muzeja ali galerije prijetna in varna izkušnja za vse obiskovalce, tudi tiste, ki si njihove ustanove ogledajo sami.